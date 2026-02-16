Ειδήσεις | Διεθνή

Σπάνια κάρτα Pokémon πουλήθηκε σε δημοπρασία έναντι 16,5 εκατ. δολαρίων

Η σπάνια κάρτα Pikachu Illustrator -μία από τις μόλις 39 που δημιουργήθηκαν για έναν διαγωνισμό εικονογράφησης Pokémon στο τέλος της δεκαετίας του ’90- βγήκε σε δημοπρασία από τον οίκο Goldin.

Πριν πέντε χρόνια ο Λόγκαν Πολ έσπασε παγκόσμιο ρεκόρ όταν αγόρασε κάρτα Pokémon για 5,275 εκατομμύρια δολάρια, κίνηση που αποδείχθηκε «χρυσή» επένδυση, καθώς ο influencer και αθλητής πολεμικών τεχνών την πούλησε σε δημοπρασία για σχεδόν 16,5 εκατομμύρια δολάρια, μαζί με ένα κολιέ με διαμάντια.

Όπως αναφέρει το CNN, σπάνια κάρτα Pikachu Illustrator – μία από τις μόλις 39 που δημιουργήθηκαν για έναν διαγωνισμό εικονογράφησης Pokémon στο τέλος της δεκαετίας του ’90 – βγήκε σε δημοπρασία από τον οίκο Goldin και πιστεύεται ότι απέφερε στον σταρ του WWE πάνω από 8 εκατομμύρια δολάρια κέρδος μετά την προμήθεια.

