ΕΝΦΙΑ: «Φουσκωμένος» 100% ο λογαριασμός για κλειστά ακίνητα τραπεζών και servicers

Εκκρεμεί η υπουργική απόφαση που θα ξεκαθαρίσει το τοπίο. Πότε θα εκδοθούν τα νέα εκκαθαριστικά. Οι προθεσμίες και οι δόσεις.

«Φουσκωμένος» κατά 100% θα είναι ο φετινός λογαριασμός ΕΝΦΙΑ που θα κληθούν να πληρώσουν τράπεζες και servicers για τα κλειστά ακίνητα που διατηρούν στα χαρτοφυλάκιά τους.

Με την έκδοση της υπουργικής απόφασης που προβλέπει ο νόμος, η ΑΑΔΕ θα προχωρήσει στην καταγραφή των κλειστών ακινήτων των τραπεζών και servicers για να καταλογίσει αμέσως μετά το ποσό του φόρου για κάθε ακίνητο.

Το ραβασάκι θα φτάσει στις αρχές Μαρτίου και το ποσό θα πρέπει να εξοφληθεί σε έως 12 μηνιαίες δόσεις.

Πότε δεν επιβάλλεται διπλός ΕΝΦΙΑ

Ο νόμος προβλέπει ότι για να μην επιβληθεί διπλάσιος ΕΝΦΙΑ, το ακίνητο θα πρέπει να έχει ενοικιαστεί για τουλάχιστον έξι μήνες μέσα στο 2025.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι τράπεζες διαθέτουν περίπου 8.300 ακίνητα, ενώ οι servicers άλλα 11.000 τα οποία έχουν περιέλθει στην κυριότητά τους μέσω πλειστηριασμών με στόχο να διατεθούν προς πώληση, αφού όμως προηγουμένως τακτοποιηθούν οι πολεοδομικές εκκρεμότητες που έχουν.

Το μέτρο

Η διάταξη που φέρνει τον διπλάσιο ΕΝΦΙΑ ψηφίστηκε στο τέλος του 2024 και θα παραμείνει σε ισχύ έως και το 2028 προβλέπει τα εξής:

«Ο κύριος φόρος για δικαιώματα επί κατοικιών ή διαμερισμάτων και μονοκατοικιών, όπως δηλώνονται υπό τους κωδικούς 1 και 2 στη στήλη 9 του εντύπου Ε9, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Α.1035/22.3.2023 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) φυσικών και νομικών προσώπων έτους 2023 και επόμενων ετών» (Β’ 1831), όπως προσδιορίζεται με βάση την Ενότητα Α’, προσαυξάνεται κατά εκατό τοις εκατό (100%), εφόσον ο υποκείμενος στον φόρο είναι πιστωτικό ίδρυμα ή αγοραστής ή διαχειριστής πιστώσεων, όπως αυτά ορίζονται στις περ. 1), 6) και 8) του άρθρου 4 του ν. 5072/2023 (Α’ 198), ή συνδεδεμένο με αυτά νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, κατά την έννοια της περ. ζ) του άρθρου 2 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε., ν. 4172/2013, Α’167). Για να αποφευχθεί η επιβολή της προσαύξησης κατά 100%, το ακίνητο θα πρέπει να έχει ενοικιαστεί ή χρησιμοποιηθεί για τουλάχιστον έξι μήνες μέσα στο έτος.

Η προσαύξηση δεν υπολογίζεται εφόσον το κτίσμα ήταν μισθωμένο για διάστημα τουλάχιστον έξι μηνών εντός του έτους που προηγείται του έτους φορολογίας. Παράλληλα, ο νόμος ορίζει ότι τα έσοδα από την προσαύξηση του φόρου διατίθενται σε κοινωνικές δράσεις ενίσχυσης της στεγαστικής πολιτικής.

Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, μετά από εισήγηση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο διαδικαστικό θέμα εφαρμογής, ενώ με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας καθορίζονται οι δράσεις ενίσχυσης της στεγαστικής πολιτικής.