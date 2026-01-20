Ακίνητα: Πώς θα δηλώσετε τις αλλαγές στο Ε9 - Ανοιχτή η πλατφόρμα για τις μεταβιβάσεις του 2026

Όσοι αποκτούν ακίνητα αλλά και όσοι προχωρούν σε πωλήσεις καλούνται να επικαιροποιήσουν το περιουσιακό τους προφίλ. Μέχρι πότε πρέπει να γίνουν οι διορθώσεις για τον ΕΝΦΙΑ του 2026.

Τη δυνατότητα να δηλώσουν στην εφορία αγοραπωλησίες, γονικές παροχές, δωρεές και κληρονομιές που πραγματοποιούνται από την 1η Ιανουαρίου 2026 και μετά έχουν πλέον οι φορολογούμενοι, καθώς η ΑΑΔΕ άνοιξε την πλατφόρμα για την υποβολή δηλώσεων Ε9 του έτους 2027.

Οι αλλαγές που θα δηλωθούν στο Ε9 θα καθορίσουν τον ΕΝΦΙΑ που θα κληθούν να πληρώσουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων το επόμενο έτος, ενώ για τον φετινό φορο-λογαριασμό οι φορολογούμενοι έχουν προθεσμία έως τις 31 Ιανουαρίου 2026 για προσθήκες, διορθώσεις και διαγραφές στα στοιχεία των ακινήτων που αφορούν ως και το έτος 2025.

Συγκεκριμένα, όσοι απέκτησαν κάποιο ακίνητο με αγορά, γονική παροχή ή κληρονομιά αλλά και όσοι προχώρησαν σε πωλήσεις ή μεταβιβάσεις ακινήτων σε παιδιά ή εγγόνια καλούνται να επικαιροποιήσουν το περιουσιακό τους προφίλ στην πλατφόρμα του Ε9.

Τα 10 βήματα

Όσοι μεταβιβάζουν ή αποκτούν ακίνητα και το Ε9 δεν συμπληρώνεται αυτόματα μέσω της εφαρμογής myProperty, θα πρέπει να υποβάλουν δήλωση στοιχείων ακινήτων, το γνωστό έντυπο Ε9, το οποίο αποτελεί τη βάση για την επιβολή του ΕΝΦΙΑ.

Οι φορολογούμενοι θα βρουν το Ε9 στην εφαρμογή «Περιουσιολόγιο» στην ψηφιακή πύλη myAADE και για να ενημερώσουν την εικόνα της ακίνητης περιουσίας τους θα πρέπει να ακολουθήσουν τα ακόλουθα 10 βήματα:

1ο βήμα: Επιλέξτε το έτος που θέλετε να υποβάλετε Ε9 και από τις διαθέσιμες ενέργειες της αρχικής σελίδας επιλέξτε δημιουργία δήλωσης Ε9 για να προβείτε στις απαραίτητες τροποποιήσεις της περιουσιακής κατάστασης.

2ο βήμα: Μπορείτε να εισάγετε/μεταβάλετε/διαγράψετε ακίνητο των πινάκων 1 (κτίσματα και οικόπεδα) και 2 (γήπεδα).

3ο βήμα: Εάν εισάγετε ακίνητο, συμπληρώστε όλα τα υποχρεωτικά πεδία που αφορούν τα περιγραφικά στοιχεία του ακινήτου (τετραγωνικά μέτρα, είδος εμπράγματου δικαιώματος, ποσοστό συνιδιοκτησίας κ.τ.λ.) και επίσης κάντε γεωγραφικό εντοπισμό του ακινήτου είτε μέσω επιλογής του νομού, δημοτικού διαμερίσματος και δρόμων οικοδομικού τετραγώνου είτε μέσω επιλογής ανοίγματος του χάρτη Αντικειμενικού Προσδιορισμού Αξίας Ακινήτων.

4ο βήμα: Εάν μεταβάλλετε ακίνητο, τροποποιήστε μόνο τα περιγραφικά στοιχεία για τα οποία απαιτείται τροποποίηση.

5ο βήμα: Από το έτος 2013 και μετά, κατά την οριστική υποβολή των δηλώσεων Ε9, ζητείται υποχρεωτικά η αναγραφή του αριθμού παροχής ρεύματος στα κτίσματα στα οποία έχετε πλήρη κυριότητα ή επικαρπία.

6ο βήμα: Από το έτος 2014 και μετά, ανάλογα με την αιτία εισαγωγής/μεταβολής/διαγραφής ακινήτου που θα επιλέξετε, θα πρέπει να συμπληρώσετε τα υποχρεωτικά πεδία που ζητούνται και αφορούν στοιχεία συμβολαίων (αριθμός και ημερομηνία συμβολαίου, ΑΦΜ συμβολαιογράφου), στοιχεία διαθήκης εφόσον υπάρχει (αριθμός και ημερομηνία δημοσίευσης, ημερομηνία θανάτου) κ.λπ.

7ο βήμα: Κατά την οριστική υποβολή δήλωσης Ε9, μπορεί να ζητηθεί η μεταβολή συγκεκριμένων ακινήτων λόγω ελλείψεων στα στοιχεία τους.

8ο βήμα: Οποιαδήποτε ενέργεια κάνετε αποθηκεύεται προσωρινά.

9ο βήμα: Οταν ολοκληρώσετε τις μεταβολές της περιουσιακής σας κατάστασης, ελέγξτε το πώς έχει διαμορφωθεί μέσω της προεπισκόπησης περιουσιακής κατάστασης.

10ο βήμα: Επιλέξτε οριστική υποβολή της δήλωσης Ε9 και, εάν επιθυμείτε, μεταφορά της δήλωσης στο επόμενο έτος.