Wall Street: «Κολλημένη» στο κόκκινο, με φόντο την εκτίναξη του πετρελαίου

Σαν να μην πέρασε μία... συνεδρίαση στην Wall Street, με την αγορά να παρακολουθεί με μεγάλη ανησυχία την τιμή του πετρελαίου να ξεπερνά τα 100 δολάρια το βαρέλι.

Σαν να μην πέρασε μία... συνεδρίαση στην Wall Street, καθώς οι δείκτες συνεχίζουν στον απογοητευτικό ρυθμό της Παρασκευής, με την αγορά να παρακολουθεί με μεγάλη ανησυχία την τιμή του πετρελαίου να ξεπερνά τα 100 δολάρια το βαρέλι στον απόηχο της κλιμάκωσης της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, η οποία ταρακουνά τις εκτιμήσεις για τις παγκόσμιες οικονομίες και φέρνει στην επιφάνεια το σενάριο του στασιμοπληθωρισμού για τις ΗΠΑ και μαζί την επιβράδυνση της ανάπτυξης.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones υποχωρεί 694,87 μονάδες, ή 1,46% στις 47.371,68 μονάδες. Ο χρηματιστηριακός δείκτης των 30 μονάδων έρχεται από τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία πτώση του εδώ και σχεδόν ένα χρόνο. Ο S&P 500 χάνει 1,13% στις 6.664,07 μονάδερς ενώ ο Nasdaq Composite υποχωρεί 0,89% στις 22.185,50 μονάδες.

Ο δείκτης μεταβλητότητας VIX ξεπέρασε τα 30 για πρώτη φορά από τo μαζικό sell off που προκλήθηκε από την Ημέρα της Απελευθέρωσης και την ανακοίνωση των δασμών τον Απρίλιο του 2025.

Την ίδια ώρα, ο δείκτης Russell 2000 αν και ξεπερνούσε εντυπωσιακά τους άλλους μεγάλους δείκτες των ΗΠΑ από την αρχή του έτους μέχρι σήμερα, από τη Δευτέρα, κινδυνεύει να κλείσει σε αρνητικό έδαφος για το έτος. Συγκεκριμένα, ο δείκτης υποχωρεί 49,33 μονάδες, ή 2%, τη Δευτέρα, στις 2475,97, καταγράφοντας πτώση για τρεις συνεχόμενες ημέρες διαπραγμάτευσης, η μεγαλύτερη τριήμερη πτώση από τις 8 Απριλίου. Η δραστηριότητα της αγοράς την περασμένη εβδομάδα έχει πλήξει τις μετοχές μικρής κεφαλαιοποίησης και άλλες ομάδες μετοχών που είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες στις προσδοκίες που σχετίζονται με τα επιτόκια.

Η προσοχή των αγορών εξακολουθεί είναι στραμμένη στην ξέφρενη πορεία του πετρελαίου, με το Brent να υποχωρεί από τα 120 δολάρια που σκαρφάλωνε νωρίτερα, περιορίζοντας το άλμα, αφού διαπραγματεύεται κατά 10,15% στα 102,10 δολάρια, ενώ το WTI ενισχύεται 10,28% στα 100,24 δολάρια.

Από την στιγμή που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν την επίθεσή τους εναντίον του Ιράν, η τιμή του WTI έχει αυξηθεί κατά σχεδόν 60% -ποσοστό άνευ προηγουμένου σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα.

Το επίπεδο των 100 δολαρίων για το πετρέλαιο θεωρήθηκε από πολλούς στη Wall Street ως σημείο καμπής για την οικονομία, εκτός εάν ο πόλεμος επιλυθεί γρήγορα και οι τιμές υποχωρήσουν. Ο Τραμπ σε ανάρτησή του την Κυριακή το βράδυ ανέφερε ότι η αύξηση των «βραχυπρόθεσμων τιμών πετρελαίου» ήταν ένα «πολύ μικρό τίμημα που πρέπει να πληρώσουν» για την καταστροφή της πυρηνικής απειλής του Ιράν.

Στο ταμπλό οι μετοχές ενέργειας σημειώνουν άνοδο με εκείνες των Exxon Mobil και Chevron και ανεβαίνουν 1,5% και 0,7% η καθεμία.

«Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε μια bear market εάν οι επενδυτές αρχίσουν να προβλέπουν ένα σενάριο στασιμοπληθωρισμού όπως της δεκαετίας του 1970», έγραψε ο Εντ Γιαρντένι πρόεδρος και επικεφαλής επενδυτικής στρατηγικής της Yardeni Research. «Εάν το πετρελαϊκό σοκ συνεχιστεί, η διπλή εντολή της Fed θα κολλήσει μεταξύ του αυξανόμενου κινδύνου υψηλότερου πληθωρισμού και της αυξανόμενης ανεργίας».

Ο Γιαρντένι πρόσθεσε ότι παραμένει αισιόδοξος ότι ο πόλεμος θα επιλυθεί σε λίγες εβδομάδες και το βασικό του σενάριο εξακολουθεί να είναι μια οικονομική άνθηση με γνώμονα την τεχνολογία και μια ανοδική αγορά.