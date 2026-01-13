Tax & Labour | Ασφαλιστικά

Λήγει στις 15/1 η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για το Α21-Επίδομα Παιδιού

Όπως επισημαίνεται από το υπουργείο, μετά την ημερομηνία αυτή, δεν θα υπάρχει καμία δυνατότητα υποβολής ή τροποποίησης αιτήσεων.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 - Επίδομα Παιδιού, κλείνει οριστικά την Πέμπτη Ιανουαρίου 2026 στις 18.00, για τους δικαιούχους του 2025, σύμφωνα με το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και τον εποπτευόμενο Οργανισμό Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).

Οι ενδιαφερόμενοι, σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΑ, πρέπει να ελέγξουν άμεσα την κατάσταση της αίτησής τους και να υποβάλλουν οριστικά την αίτηση ή να πραγματοποιήσουν τις απαραίτητες διορθώσεις πριν από την καταληκτική ημερομηνία.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ.

Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας
ΟΠΕΚΑ
Επίδομα παιδιού
