Επίθεση κατά της φοροδιαφυγής με 72.800 ελέγχους - Ποιοι βρίσκονται στο στόχαστρο το 2026

«Φρέσκες» υποθέσεις της τελευταίας τριετίας και πενταετίας, ύποπτες μεταβιβάσεις ακινήτων, υποθέσεις μαύρου χρήματος και παράνομου πλουτισμού στο μικροσκόπιο των φορο- ελεγκτών.

Με νέα ψηφιακά όπλα και την νέα ελεγκτική ομάδα «ΔΕΟΣ» ρίχνεται στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής, του «μαύρου χρήματος» και του παράνομου πλουτισμού η ΑΑΔΕ το 2026.

Σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, φέτος θα πραγματοποιηθούν τουλάχιστον 72.800 έλεγχοι συνολικά, με στόχο την είσπραξη εσόδων ύψους 2,5 δισ. ευρώ, τα οποία θα ανοίξουν παράθυρο για νέες μειώσεις φόρων.

Σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή, εντός του 2026 θα διενεργηθούν:

26.000 πλήρεις και μερικοί φορολογικοί έλεγχοι από τις ελεγκτικές υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Λειτουργιών (Γ.Δ.Φ.Λ.), πλην των Υπηρεσιών Ελέγχου και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (ΥΕΔΔΕ). Από το σύνολο των υποθέσεων που θα ελεγχθούν, τουλάχιστον το 80% θα αφορά σε φορολογικά έτη, χρήσεις, υποθέσεις, περιόδους ή υποχρεώσεις της τελευταίας πενταετίας. Ένα ποσοστό τουλάχιστον 75% των ελέγχων αυτών, θα αφορούν καταρχήν σε ελέγχους της τελευταίας τριετίας για τις οποίες έχει λήξει η προθεσμία υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

25.400 μερικοί επιτόπιοι έλεγχοι από τα Ελεγκτικά Κέντρα Αττικής και Θεσσαλονίκης, τις ΔΟΥ, τις Υπηρεσίες Φορολογικής Εξυπηρέτησης, το ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής, τα ΚΕ.Β.ΕΙΣ. Αττικής και Θεσσαλονίκης και τα ΚΕ.ΦΟ.Κ. Αττικής και Θεσσαλονίκης με στόχο τη διαπίστωση της ορθής εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων.

8.000 στοχευμένοι έλεγχοι από τις Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων.

2.500 έλεγχοι στις μεταβιβάσεις ακινήτων με έμφαση στις αγοραπωλησίες ακινήτων, τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις γονικές παροχές.

900 ειδικές έρευνες φοροδιαφυγής από φοροελεγκτές που θα ρίξουν το βάρος σε μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής και μαύρου χρήματος.

ΔΕΟΣ κατά της φοροδιαφυγής

Η ΑΑΔΕ ενοποιώντας τα ελεγκτικά της τμήματα για πιο άμεση και αποτελεσματική δράση κατά της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου ίδρυσε τη Γενική Διεύθυνση Δυνάμεων Ελέγχου (ΔΙΑΣ).

Η νέα Γενική Διεύθυνση αποτελεί έναν ενιαίο, ισχυρό και ευέλικτο επιχειρησιακό μηχανισμό με πανελλαδική εμβέλεια. Ενοποιεί βασικές ελεγκτικές δυνάμεις που μέχρι σήμερα λειτουργούσαν σε διαφορετικές οργανωτικές δομές. Αναλαμβάνει τον σχεδιασμό, τον συντονισμό και την υλοποίηση σύνθετων και στοχευμένων ελέγχων για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, του λαθρεμπορίου, της απάτης και της διαφθοράς. Με βάση ανάλυση κινδύνου και τη δράση εξειδικευμένου προσωπικού, παρεμβαίνει οργανωμένα στους τομείς όπου εντοπίζονται αυξημένα φαινόμενα παραβατικότητας.

Η νέα μονάδα θα πραγματοποιεί ψηφιακές διασταυρώσεις αξιοποιώντας όλες τις δυνατότητες της τεχνολογίας, με ανάλυση μεγάλων δεδομένων και άντληση στοιχείων από ψηφιακά συστήματα τιμολόγησης, με χρήση τεχνητής νοημοσύνης, συγκριτική αξιολόγηση και σκανάρισμα κάθε διαθέσιμου στοιχείου στο Διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.