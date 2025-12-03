Πολιτική | Διεθνή

Γουίτκοφ και Κούσνερ ενημέρωσαν τον Τραμπ μετά την «παραγωγική» συνάντηση με τον Πούτιν

Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
«Οι ΗΠΑ και η Ρωσία συμμετείχαν σε μια διεξοδική, παραγωγική συνάντηση. Ο ειδικός απεσταλμένος Γουίτκοφ και ο κύριος Κούσνερ ενημέρωσαν στη συνέχεια τον πρόεδρο (Τραμπ) και τους Ουκρανούς» είπε η πηγή αυτή.

Οι ειδικοί απεσταλμένοι των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ ενημέρωσαν τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τους Ουκρανούς αξιωματούχους μετά την «ενδελεχή, παραγωγική συνάντηση» που είχαν την Τρίτη στη Μόσχα με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, ανέφερε ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου σήμερα.

