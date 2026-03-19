Κάλας: Επείγον θέμα η χορήγηση του δανείου των 90 δισ. ευρώ στην Ουκρανία

Την ανάγκη να ξεμπλοκάρει ο δρόμος της πρώτης εκταμίευσης από το ήδη συμφωνημένο δάνειο στήριξης προς την Ουκρανία, υπογράμμισε η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ Κάγια Κάλας, σημειώνοντας ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία και η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή συνδέονται προς όφελος της Ρωσίας.

Προσερχόμενη στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, η Κ. Κάλας εξέφρασε επιφυλακτικότητα για την πορεία των διαπραγματεύσεων στο θέμα του δανείου προς το Κίεβο που μπλοκάρει ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Ορμπάν, τονίζοντας ότι ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα εργάζεται εντατικά για την εξεύρεση λύσης.

Η Κάλας υπογράμμισε ότι απαιτείται πολιτικό θάρρος από όλα τα μέρη για την τήρηση των δεσμεύσεων και την αποφυγή περαιτέρω αποσταθεροποίησης. «Το μεγάλο ερώτημα σήμερα είναι πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε το δάνειο στήριξης και είναι πραγματικά επείγον να δείξουμε την υποστήριξή μας στην Ουκρανία», δήλωσε.

Αναφερόμενη στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, η Κ. Κάλας δήλωσε ότι «οι επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές του Κατάρ δημιουργούν περαιτέρω χάος». Πρόσθεσε ότι «χρειαζόμαστε έξοδο από αυτόν τον πόλεμο, όχι κλιμάκωση και διπλωματικές λύσεις», συμπεριλαμβανομένης μιας προσέγγισης με το Ιράν.

Όπως ανέφερε, σε συνεργασία με τα Ηνωμένα Έθνη - ο Γενικός Γραμματέας Αντόνιο Γκουτέρες έχει προσκληθεί στη Σύνοδο Κορυφής - καταβάλλονται προσπάθειες για τη διασφάλιση ασφαλούς διέλευσης πλοίων μέσω του Στενού του Χορμούζ που είναι κρίσιμης σημασίας για τη μεταφορά πετρελαίου, φυσικού αερίου, τροφίμων και λιπασμάτων, ιδιαίτερα προς την Ασία και την Αφρική.