Eλληνικοί Patriot κατέρριψαν ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους στη Σαουδική Αραβία

Δύο ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους κατέρριψαν οι ελληνικοί Patriot στη Σαουδική Αραβία, σύμφωνα με την Καθημερινή.

Η ελληνική συστοιχία Patriot στη Σαουδική Αραβία κατέρριψε, σήμερα, το πρωί, δύο βαλλιστικούς πυραύλους προερχόμενους από το Ιράν. Όπως ανέφερε ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, οι ιρανικοί βαλλιαστικοί πύραυλοι είχαν κατεύθυνση προς διυλιστήρια του βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι τα ελληνικά συστήματα αεράμυνας ενεργοποιήθηκαν μετά από συναγερμό για απειλή, ενώ προς το παρόν δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για το συμβάν.

Σε ενημέρωση του ΓΕΕΘΑ αναφέρεται ότι: «Γνωρίζεται ότι την Πέμπτη 19 Μαρτίου 2026 και πρωινές ώρες η Πυροβολαρχία Κατευθυνόμενων Βλημάτων PATRIOT της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας (ΕΛΔΥΣΑ), στο πλαίσιο της συμμετοχής της στην αποστολή της διεθνούς πρωτοβουλίας «Integrated Air Missile Defense (IAMD) Concept» για την υποστήριξη της αεράμυνας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας , έβαλε 2 βλήματα και κατέρριψε 2 βαλλιστικούς πυραυλικούς στόχους αντίστοιχα, σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανόνες Εμπλοκής. Η δύναμη συνεχίζει κανονικά την αποστολή της».

Σημειώνεται ότι οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις διαθέτουν δυνατότητες αντιβαλλιστικής άμυνας εδώ και χρόνια, μέσω των συστημάτων Patriot, ωστόσο δεν υπάρχει έως σήμερα κανένα επιβεβαιωμένο περιστατικό κατάρριψης βαλλιστικού πυραύλου από ελληνική μονάδα σε πραγματικές συνθήκες μάχης. Επομένως, αυτή είναι η πρώτη φορά στην ιστορία των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων που προχωρούν σε κατάρριψη βαλλιστικού πυραύλου σε επιχειρησιακές συνθήκες (δηλαδή όχι σε συνθήκες άσκησης). Τους Patriot της Σαουδικής Αραβίας διαχειρίζονται Έλληνες αξιωματικοί.

Δένδιας: «Η ελληνική συστοιχία αποδεικνύει το πόσο αξιόμαχη είναι»

Με αφορμή την κατάρριψη ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων από την ελληνική συστοιχία Patriot στη Σαουδική Αραβία, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας υπογράμμισε πως «με αυτό τον τρόπο η ελληνική συστοιχία αποδεικνύει το πόσο αξιόμαχη είναι και τι εμπειρία έχει αποκτήσει όλον αυτό τον καιρό».

Σε δήλωσή του, μετά το πρόγευμα εργασίας με τους πρέσβεις των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Αθήνα, το οποίο διοργάνωσε ο πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας, Σταύρος Αυγουστίδης, στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας υπογράμμισε πως «επίσης, έμμεσα αλλά σαφώς προστατεύει και το επίπεδο ζωής των Ελλήνων πολιτών και των Ευρωπαίων πολιτών.

«Η διαρκής αύξηση της τιμής του πετρελαίου, αποτελεί μία τεράστια απειλή για το επίπεδο ζωής των Ελλήνων, των Ευρωπαίων, των κατοίκων όλου του πλανήτη. Η διμοιρία ακρίβειας μας απειλεί επίσης και είναι και αυτό μία πολύ μεγάλη απειλή και η προστασία διυλιστηρίων και μονάδων παραγωγής πετρελαίου έχει σε αυτή την συγκυρία μία τεράστια σημασία», πρόσθεσε ο κ. Δένδιας. «Θα ήθελα να συγχαρώ τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, της ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας στη Σαουδική Αραβία για αυτό το οποίο κατάφεραν», κατέληξε ο κ. Δένδιας.