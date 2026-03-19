Γάζα: Ανοιχτό για «περιορισμένη» κυκλοφορία ανθρώπων το πέρασμα της Ράφα

Το πέρασμα της Ράφα, μεταξύ της Αιγύπτου και της Γάζας, υπό ισραηλινό έλεγχο, είναι για τους κατοίκους της Γάζας η μοναδική πύλη πρόσβασης στον έξω κόσμο που δεν περνά από το Ισραήλ.

Το σημείο διέλευσης της Ράφα μεταξύ της Λωρίδας της Γάζας και της Αιγύπτου άνοιξε και πάλι σήμερα, για «περιορισμένη» κυκλοφορία ανθρώπων για πρώτη φορά από τότε που έκλεισε από το Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου, δήλωσαν σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο επίσημες παλαιστινιακές και αιγυπτιακές πηγές.

Μιλώντας υπό καθεστώς ανωνυμίας, πηγή από την αιγυπτιακή Ερυθρά Ημισέληνο δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι το πέρασμα αυτό, που είναι κλειστό από την έναρξη της ισραηλινοαμερικανικής επίθεσης στο Ιράν, άνοιξε και πάλι «και προς τις δύο κατευθύνσεις» επιτρέποντας την «περιορισμένη κυκλοφορία» Παλαιστινίων που πηγαίνουν για λόγους υγείας στην Αίγυπτο ή που επιστρέφουν στη Γάζα.

Παλαιστίνιος αξιωματούχος στη Ράφα δήλωσε από την πλευρά του ότι 25 Παλαιστίνιοι, μεταξύ των οποίων οκτώ τραυματίες, έφυγαν από τον θύλακα.

Η Cogat, οργανισμός του υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ αρμόδιος για τις παλαιστινιακές πολιτικές υποθέσεις, επιβεβαίωσε επίσης το εκ νέου άνοιγμα, χωρίς να δίνει άλλες διευκρινίσεις.

Το Al Qahera News, τηλεοπτικό δίκτυο που θεωρείται προσκείμενο στην αιγυπτιακή υπηρεσία πληροφοριών, μετέδωσε νωρίτερα εικόνες που είχαν ληφθεί από αέρος και δείχνουν Παλαιστίνιους --κάποιοι εκ των οποίων είχαν λάβει ιατρική φροντίδα στην Αίγυπτο-- να ετοιμάζονται να επιστρέψουν στη Γάζα και ασθενοφόρα να περιμένουν προκειμένου να μεταφέρουν Παλαιστίνιους ασθενείς που θέλουν να φύγουν από τον θύλακα.

Η Cogat είχε ανακοινώσει την Κυριακή ότι από σήμερα θα άνοιγε και πάλι εν μέρει το πέρασμα «αποκλειστικά για περιορισμένη μετακίνηση ανθρώπων».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ