Δανέζικα ΜΜΕ: Η κυβέρνηση είχε προετοιμαστεί για μια εισβολή των ΗΠΑ στη Γροιλανδία

Η Δανία προετοιμάζεται για παν ενδεχόμενο στη Γροιλανδία, ιδιαίτερα μετά τις ενέργειες των Ηνωμένων Πολιτειών στην Βενεζουέλα

Τον Ιανουάριο, στην κορύφωση των εντάσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με τη Γροιλανδία, η Δανία προετοιμάστηκε, σε συντονισμό με τους συμμάχους της, προκειμένου να απαντήσει σε μια αμερικανική εισβολή στο αυτόνομο δανικό έδαφος, μετέδωσε σήμερα η δημόσια ραδιοτηλεόραση της Δανίας DR.

Η DR συμβουλεύθηκε την επιχειρησιακή εντολή της 13ης Ιανουαρίου 2026 που είναι η βάση για ανάπτυξη των δανικών δυνάμεων. Περιγράφει μια επιχείρηση που οργανώνει την άμυνα της Γροιλανδίας, όπως καθορίστηκε αμέσως μετά την αμερικανική επιχείρηση στη Βενεζουέλα.

«Από τη στιγμή που ο Τραμπ λέει όλη την ώρα ότι θέλει να αγοράσει τη Γροιλανδία, και στη συνέχεια συνέβη αυτό που συνέβη στη Βενεζουέλα, ήμασταν υποχρεωμένοι να λάβουμε σοβαρά υπόψη όλα τα σενάρια», δήλωσε στην DR ανώνυμη πηγή άμυνας της Δανίας, προσθέτοντας πως η Δανία θεωρούσε πως ο «επίσημος μηχανισμός των Ηνωμένων Πολιτειών δεν λειτουργεί πλέον όπως συνήθως».

Υπό το κάλυμμα των γυμνασίων "Arctic Endurance" μεταξύ συμμάχων στο ΝΑΤΟ, ένα σύνταγμα και ειδικές δανικές δυνάμεις, αλπικοί τυφεκιοφόροι από τη Γαλλία και Γερμανοί και Σουηδοί στρατιώτες κυρίως, στάλθηκαν στη Γροιλανδία.

«Δεν ήταν άσκηση επί χάρτου, αλλά κάτι σοβαρό», δήλωσε στην DR μια άλλη ανώνυμη πηγή.

«Δεν υπήρχε η δυνατότητα για καμία αμφισημία», είπε. Προς απόδειξη, οι στρατιώτες κουβαλούσαν σακούλες αίματος και εκρηκτικά.

Ούτε η κυβέρνηση και η άμυνα της Δανίας ούτε και η κυβέρνηση της Γροιλανδίας σχολίασαν τις πληροφορίες αυτές.

Έπειτα από εβδομάδες επιθετικών δηλώσεων, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε στις 21 Ιανουαρίου στο Νταβός ένα εξαιρετικά ασαφές «πλαίσιο μελλοντικής συμφωνίας» για τη Γροιλανδία και ήρε τις απειλές για δασμούς αλλά και τις στρατιωτικές απειλές.

Αμέσως μετά το ΝΑΤΟ κινητοποιήθηκε ξεκινώντας μια αποστολή για την ενίσχυση της ασφάλειας στην Αρκτική στην οποία συμμετέχουν και η Δανία και οι ΗΠΑ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ