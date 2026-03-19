Ισραήλ: Διαδοχικές εκρήξεις στο Τελ Αβίβ έπειτα από συναγερμό για ιρανικούς πυραύλους

Newsroom
Τρεις εκρήξεις ακούστηκαν σήμερα στο Τελ Αβίβ αφού ήχησε ο συναγερμός για επίθεση ιρανικών πυραύλων, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου που βρίσκεται στο σημείο.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε λίγο νωρίτερα ότι είχε «ταυτοποιήσει πυραύλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν προς το έδαφος του κράτους του Ισραήλ» και πρόσθεσε πως η αντιαεροπορική άμυνα ενεργοποιήθηκε προκειμένου να τους αναχαιτίσει.

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε ο ισραηλινός στρατός, αυτή η εκτόξευση πυραύλων από το Ιράν, που έθεσε στο στόχαστρο το κεντρικό Ισραήλ, είναι η έκτη προς το ισραηλινό έδαφος από τα μεσάνυχτα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

