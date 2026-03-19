Κεντ: Το FBI ερευνά για «διαρροή πληροφοριών» τον κορυφαίο αξιωματούχο του Τραμπ που παραιτήθηκε

Σύμφωνα με το Semafor, το FBI έχει ξεκινήσει έρευνα για τον Τζον Κεντ, τον κορυφαίο «σύμμαχο» του Ντόναλντ Τραμπ και αξιωματούχο της Αντιτρομοκρατικής, που παραιτήθηκε.

H παραίτηση του Τζο Κεντ, ενός ανώτερου αξιωματούχου της αντιτρομοκρατίας που μίλησε ανοιχτά κατά του πολέμου των ΗΠΑ στο Ιράν, πήρε δραματική τροπή με μια αναφορά ότι βρίσκεται υπό έρευνα από το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών (FBI) για φερόμενη διαρροή απόρρητων πληροφοριών.

Η έρευνα προηγείται της αποχώρησης του Κεντ την Τρίτη (17/03) από τη θέση του ως διευθυντή του εθνικού κέντρου αντιτρομοκρατίας, όπου είχε επιβλέψει την ανάλυση των τρομοκρατικών απειλών, σύμφωνα με το Semafor και το CBS News.

