Μ. Ανατολή: Το Ιράν χτύπησε με drones τρία διυλιστήρια σε Σαουδική Αραβία και Κουβέιτ

Το διυλιστήριο Samref που βρίσκεται στην βιομηχανική ζώνη του στρατηγικού λιμανιού Γιανμπού στην Σαουδική Αραβία και δύο ακόμη διυλιστήρια του Κουβέιτ έχουν πληγεί από επιθέσεις drones, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές, καθώς το Ιράν συνεχίζει τις επιθέσεις κατά ενεργειακών υποδομών των γειτονικών του χωρών στον Κόλπο.

«Drone συνετρίβη στο σαουδαραβικό διυλιστήριο του Samref που βρίσκεται στην βιομηχανική ζώνη του Γιανμπού, στις ακτές της Ερυθράς Θάλασσας. Η αποτίμηση των ζημιών βρίσκεται σε εξέλιξη», ανακοίνωσε το υπουργείο Αμυνας της Σαουδικής Αραβίας.

Νωρίτερα, το σαουδαραβικό υπουργείο είχε ανακοινώσει μέσω του Χ ότι αναχαιτίσθηκε βαλλιστικός πύραυλος που κατευθυνόταν προς το Γιανμπού, που στεγάζει την βιομηχανική ζώνη και αποτελεί σημαντικό λιμάνι εξαγωγής του σαουδαραβικού αργού μετά το κλείσιμο του Στενού του Χορμούζ.

Το διυλιστήριο Samref ανήκει στον σαουδαραβικό πετρελαϊκό κολοσσό Aramco και στην Mobil Yanbu Refining Company Inc., θυγατρική της ExxonMobil. Εχει δυναμικότητα άνω των 400.000 βαρελιών ανά ημέρα.

Στο Κουβέιτ, τα δύο διυλιστήρια της εθνικής πετρελαϊκής εταιρείας, τα Mina Abdullah και Mina Al-Ahmadi, επλήγησαν επίσης σήμερα το πρωί από ένα drone το καθένα. Πυρκαγιές ξέσπασαν και στις δύο εγκαταστάσεις.

Η Kuwait National Petroleum Company (KNPC) ανακοίνωσε αργότερα ότι οι πυρκαγιές έχουν τεθεί υπό έλεγχο, χωρίς να υπάρξουν θύματα. Τα δύο διυλιστήρια έχουν δυναμικότητα 800.000 βαρ./ημ.

Την νύκτα, ιρανικές επιθέσεις προκάλεσαν σημαντικές ζημιές» στην σημαντικότερη υποδομή υγροποιημένου φυσικού αερίου στον κόσμο, στο Κατάρ, αναζωπυρώνοντας τους φόβους για σοβαρή οικονομική κρίση και προκαλώντας νέες απειλές του Ντόναλντ Τραμπ κατά της Τεχεράνης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ