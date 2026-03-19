Το Ευρωκοινοβούλιο ενέκρινε την εμπορική συμφωνία ΕΕ με ΗΠΑ

Η εμπορική συμφωνία που υπεγράφη το περασμένο καλοκαίρι ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση, η επικύρωση της οποίας από τους Ευρωπαίους ήταν σε νεκρό σημείο εδώ και μήνες, έλαβε σήμερα ένα πρώτο "πράσινο φως" από επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου, η οποία ενέκρινε την εφαρμογή της.

Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκρινε την κατάργηση των τελωνειακών δασμών που εφαρμόζονται στις εισαγωγές αμερικανικών προϊόντων στην ΕΕ, όπως είχαν δεσμευθεί οι Βρυξέλλες στη συμφωνία αυτή, συνδυάζοντάς την με δικλείδες ασφαλείας.