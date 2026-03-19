Γάζα: Τέσσερις νεκροί από ισραηλινά πλήγματα εν μέσω εκεχειρίας

Η υπηρεσία πολιτικής προστασίας στη Λωρίδα της Γάζας ανακοίνωσε σήμερα ότι τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα στο βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα όπου βρίσκεται σε ισχύ εύθραυστη εκεχειρία.

Τα πλήγματα αυτά έγιναν τη στιγμή που το συνοριακό πέρασμα της Ράφα, μεταξύ Γάζας και Αιγύπτου, άνοιξε και πάλι για περιορισμένη κυκλοφορία ανθρώπων. Στις 28 Φεβρουαρίου, το Ισραήλ είχε ανακοινώσει το κλείσιμό του, επικαλούμενο λόγους ασφαλείας μετά την έναρξη των πληγμάτων του κατά του Ιράν.

Η πολιτική προστασία, οργανισμός παροχής πρώτων βοηθειών που λειτουργεί υπό την ηγεσία της ισλαμιστικής παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς, έκανε λόγο για τον θάνατο «τεσσάρων μαρτύρων από σήμερα το πρωί, ύστερα από ισραηλινά…πλήγματα με στόχο δύο ομάδες αμάχων στις συνοικίες Αλ-Τούφα και Αλ-Ζαϊτούν, στην ανατολική Πόλη της Γάζας».

Το νοσοκομείο Αλ Σίφα της Γάζας, το βασικό νοσηλευτικό ίδρυμα του θύλακα, ανακοίνωσε επίσης ότι παρέλαβε τέσσερα πτώματα ύστερα από πλήγματα σε αυτές τις δύο συνοικίες κατά «ομάδων αμάχων».

Ερωτηθείς από το Γαλλικό Πρακτορείο για το θέμα αυτό, ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι εξετάζει τις πληροφορίες.

Σε ανακοίνωσή του, δήλωσε επίσης ότι «εξάλειψε» χθες τον «επικεφαλής των στρατιωτικών πληροφοριών της ταξιαρχίας της Χαμάς στη Χαν Γιούνις», στο νότιο τμήμα του θύλακα. Ο Μοχάμεντ Αμπού Σαλέχ «είχε συμμετάσχει στον σχεδιασμό της σφαγής της 7ης Οκτωβρίου (2023) εντός της ταξιαρχίας της Χαν Γιούνις», δήλωσε ο στρατός, διευκρινίζοντας ότι είχε επίσης «ενεργήσει κατά παράβαση της συμφωνίας εκεχειρίας... και σκόπευε να εξαπολύσει τρομοκρατικές επιθέσεις κατά ισραηλινών στρατευμάτων» και του Ισραήλ.

Το Ισραήλ και η Χαμάς αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις της εύθραυστης εκεχειρίας που τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου 2025 ύστερα από δύο χρόνια πολέμου, με τις βιαιότητες να συνεχίζονται ενώ ο ισραηλινός στρατός διεξάγει αεροπορική εκστρατεία κατά του Ιράν από τις 28 Φεβρουαρίου.

Τουλάχιστον 677 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από τις 10 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας, που τελεί υπό τον έλεγχο της Χαμάς, και του οποίου τα στοιχεία θεωρούνται αξιόπιστα από τον ΟΗΕ. Ο ισραηλινός στρατός κατέγραψε πέντε νεκρούς στρατιώτες στις τάξεις του από την έναρξη της εκεχειρίας.

Λαμβάνοντας υπόψιν τους περιορισμούς που έχουν επιβληθεί στα μέσα ενημέρωσης στη Γάζα και τις δυσκολίες πρόσβασης στο πεδίο (οι ισραηλινές αρχές συνεχίζουν να απαγορεύουν στον διεθνή Τύπο να εισέλθει στη Γάζα), το Γαλλικό Πρακτορείο επισημαίνει ότι δεν είναι σε θέση να διασταυρώσει με ανεξάρτητο τρόπο τις πληροφορίες διαφόρων πλευρών.

