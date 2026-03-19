Η Κίνα χαρακτήρισε «απαράδεκτο» τον θάνατο του Αλί Λαριτζανί σε πλήγμα του Ισραήλ

Η Κίνα χαρακτήρισε σήμερα «απαράδεκτο» τον θάνατο του επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν Αλί Λαριτζανί, ο οποίος σκοτώθηκε σε πλήγμα του Ισραήλ, όπως και οποιουδήποτε άλλου Ιρανού αξιωματούχου, και ζήτησε εκ νέου να κηρυχθεί αμέσως κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Πυλώνας του ιρανικού καθεστώτος, ο Λαριτζανί θεωρούνταν μετά τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, επίσης σε ισραηλινό πλήγμα, ντε φάκτο ηγέτης της χώρας από πολλούς αναλυτές.

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς δήλωσε χθες, Τετάρτη, ότι ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο ίδιος «έδωσαν την άδεια στον στρατό να εξοντώσει κάθε Ιρανό υψηλόβαθμο αξιωματούχο» που μπορεί να σκοτώσει χωρίς μεγάλες παράπλευρες απώλειες, «χωρίς να χρειάζεται επιπλέον έγκριση».

«Η Κίνα σοκαρίστηκε από τη δήλωση αυτή», δήλωσε ο Λιν Ζιαν εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών, όταν ρωτήθηκε σχετικά με τις δηλώσεις Κατς και τη δολοφονία Λαριτζανί. «Είμαστε πάντα αντίθετοι στη χρήση βίας στις διεθνείς σχέσεις. Οι ενέργειες που αποσκοπούν στη δολοφονία Ιρανών ηγετών και στην επίθεση εναντίον πολιτικών στόχων είναι ακόμη πιο απαράδεκτες», πρόσθεσε.

Εμπορικός και διπλωματικός εταίρος του Ιράν, η Κίνα έχει ενισχύσει τις σχέσεις της με τις χώρες της Μέσης Ανατολής την τελευταία δεκαετία. Έχει επανειλημμένα καταδικάσει τις τρέχουσες στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

«Η Κίνα καλεί όλα τα μέρη να σταματήσουν αμέσως τις στρατιωτικές τους ενέργειες για να αποφύγουν μια ανεξέλεγκτη κλιμάκωση στην περιοχή», επανέλαβε ο Λιν Ζιαν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ