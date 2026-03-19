Έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ για τα ιρανικά πλήγματα ζητούν οι χώρες του Κόλπου

Οι αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις εναντίον του Ιράν, που εισέρχονται στην τρίτη εβδομάδα τους, προκάλεσαν τα αντίποινα της Τεχεράνης, η οποία έχει εξαπολύσει πλήγματα εναντίον ενεργειακών και πολιτικών υποδομών στις χώρες του Κόλπου.

Οι χώρες του Κόλπου ζήτησαν έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ με θέμα τα πλήγματα του Ιράν εναντίον πολιτικών και ενεργειακών υποδομών στη Μέση Ανατολή.

Διπλωματική νότα που έστειλαν οι χώρες του Κόλπου, και την οποία είδε το Reuters, περιγράφει τα πλήγματα του Ιράν με βαλλιστικούς πυραύλους και drones εναντίον του Μπαχρέιν, της Ιορδανίας, του Κουβέιτ, του Ομάν, του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ως «μια κατάσταση σοβαρής ανησυχίας για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια», με σοβαρές επιπτώσεις στα ανθρώπινα δικαιώματα.

Οι αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις εναντίον του Ιράν, που εισέρχονται στην τρίτη εβδομάδα τους, προκάλεσαν τα αντίποινα της Τεχεράνης, η οποία έχει εξαπολύσει πλήγματα εναντίον ενεργειακών και πολιτικών υποδομών στις χώρες του Κόλπου.

Εξάλλου το Ιράν έχει ουσιαστικά αποκλείσει το Στενό του Ορμούζ προκαλώντας αλματώδη άνοδο στις τιμές του φυσικού αερίου και του πετρελαίου και εγείροντας ανησυχίες για αύξηση του πληθωρισμού παγκοσμίως.

Οι «απρόκλητες επιθέσεις» εναντίον των χωρών του Κόλπου -παρά τις διαβεβαιώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι το έδαφός τους δεν θα χρησιμοποιηθεί για να εξαπολυθούν πλήγματα εναντίον του Ιράν- είναι ένα θέμα που απαιτεί άμεση προσοχή, τονίζεται στη διπλωματική νότα.

Το προσχέδιο απόφασης που προτείνουν οι χώρες του Κόλπου καταδικάζει έντονα την Τεχεράνη και καλεί το Ιράν να σταματήσει αμέσως τα πλήγματα εναντίον πολιτικών υποδομών και εμπορικών πλοίων στο Στενό του Ορμούζ, ενώ ζητεί να δοθούν αποζημιώσεις για τις ζημιές που προκλήθηκαν σε αμάχους, υποδομές και το περιβάλλον.

Το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ έχει λάβει το αίτημα και εξετάζει ημερομηνία για τη διεξαγωγή της συζήτησης επ’ αυτού, αναφέρει επιστολή του προέδρου του Σιντάρτο Ρεζά Σουριοντιπούρο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ