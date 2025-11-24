Ακίνητα: Νέο ρεκόρ στις μεταβιβάσεις φέρνει το 2026 - Έσοδα 900 εκατ. ευρώ από αγοραπωλησίες, γονικές παροχές και κληρονομιές

Πόσα ακίνητα άλλαξαν χέρια από την αρχή του έτους. Αυξημένες κατά 167% οι αγοραπωλησίες ακινήτων από το 2015. Στον «πάγο» ο ΦΠΑ στα νεόδμητα μέχρι το τέλος του 2026.

Έντονη κινητικότητα στην αγορά ακινήτων «βλέπει» η κυβέρνηση και για το 2026 με το νέο προϋπολογισμό να προβλέπει έσοδα σχεδόν 900 εκατ. ευρώ από φόρους στις μεταβιβάσεις και κληρονομιές ακινήτων. Παρά τις υψηλές τιμές που συνεχίζουν να πιέζουν την αγορά, τα στοιχεία δείχνουν ότι οι μεταβιβάσεις θα παραμένουν σε ανοδική τροχιά και το επόμενο έτος ενισχύοντας τα κρατικά ταμεία.

Στην αύξηση των συναλλαγών στην αγορά των ακινήτων συμβάλλουν τόσο η αναστολή του ΦΠΑ στα νεόδμητα έως το τέλος του 2026 όσο και ο πάγος στις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων μέχρι και το 2027.

Σύμφωνα με το νέο προϋπολογισμό, οι φόροι που θα προκύψουν από τις αγοραπωλησίες ακινήτων το 2026 εκτιμώνται σε 653 εκατ. ευρώ, ενώ 246 εκατ. ευρώ θα προέλθουν από γονικές παροχές, δωρεές και κληρονομιές.

Πιο συγκεκριμένα, τα έσοδα από τις αγοραπωλησίες ακινήτων (κατοικίες, επαγγελματικά ακίνητα κλπ) ανέρχονται για το 2026 σε 539 εκατ. ευρώ, έναντι 488 εκατ. ευρώ φέτος και 459 εκατ. ευρώ το 2024. Άλλα 114 εκατ. ευρώ αναμένονται από πωλήσεις οικοπέδων και αγροτεμαχίων.

Κληρονομιές και γονικές παροχές

Οι εισπράξεις από κληρονομιές προβλέπεται να διαμορφωθούν στα 186 εκατ. ευρώ το 2026, έναντι 178 εκατ. ευρώ που εκτιμάται για το 2025. Όσο για τις γονικές παροχές και τις δωρεές, τα έσοδα θα ανέλθουν στα 60 εκατ. ευρώ, αυξημένα σε σχέση με τα 54 εκατ. ευρώ που εκτιμάται ότι θα εισρεύσουν φέτος. Υπενθυμίζεται πως η μεγάλη πλειονότητα των γονικών παροχών παραμένει αφορολόγητη λόγω του υψηλού ορίου των 800.000 ευρώ.

Τα στοιχεία του Μητρώου Αξιών Μεταβιβάσεων Ακινήτων δείχνουν ότι από την αρχή του έτους περισσότερα από 32.000 ακίνητα έχουν αλλάξει χέρια, με συνολική αξία άνω των 3,2 δισ. ευρώ. Για το 2024, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ από τις εργασίες συμβολαιογράφων καταγράφηκαν:

145.765 αγοραπωλησίες, με άνοδο 19,4% σε σχέση με το 2023 και 167% υψηλότερα από το 2015.

38.056 γονικές παροχές, αυξημένες κατά 23,4% σε ετήσια βάση και 34,7% έναντι του 2015.

21.413 δωρεές, με άνοδο 31,3% από το 2023 και 12,1% από το 2015.

Στα ύψη οι τιμές

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, οι τιμές των διαμερισμάτων συνεχίζουν την ανηφόρα. Αυξήθηκαν κατά 7,3% το δεύτερο τρίμηνο του 2025, ξεπερνώντας πλέον το ιστορικό υψηλό του 2008. Τα νέα διαμερίσματα κατέγραψαν αύξηση 6,8%, τα παλαιά 7,6%, με τον δείκτη να διαμορφώνεται στις 104,5 μονάδες. Στην Αθήνα η άνοδος ήταν 5,9%, ενώ Θεσσαλονίκη και υπόλοιπη χώρα κινήθηκαν στο 8,8%.

Ανοδικά κινούνται και οι τιμές στα ενοίκια με τον σχετικό δείκτη να φθάνει τις 114,7 μονάδες, δέκα μονάδες πάνω από πέρυσι και κοντά στα επίπεδα του 2011. Με το στεγαστικό βάρος να ανέρχεται στο 35,5% του εισοδήματος των νοικοκυριών η Ελλάδα βρίσκεται στην κορυφή της Ε.Ε., επτά μονάδες πάνω από τη δεύτερη Δανία, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat που επικαλείται η Τράπεζα της Ελλάδος.