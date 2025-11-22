«Φούσκωσαν» κατά 4 δισ. ευρώ μέσα σε ένα χρόνο. Τα ενισχυμένα φορολογικά κίνητρα για τις επιχειρήσεις, με τις υπεραποσβέσεις και τις εκπτώσεις ανέβασαν το κόστος για τον προϋπολογισμό. Τι δείχνει η ακτινογραφία των 1.236 φοροαπαλλαγών.

Άλμα 4 δισ. ευρώ σημείωσαν φέτος σε σχέση με το 2024 οι φοροαπαλλαγές και οι εκπτώσεις που εφαρμόζονται στα εισοδήματα που αποκτούν τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις, στον ΕΝΦΙΑ, στις μεταβιβάσεις ακινήτων, τις γονικές παροχές, τις κληρονομιές, τον ΦΠΑ ακόμη και στα τέλη κυκλοφορίας.

Η «ακτινογραφία» των φοροαπαλλαγών όπως αποτυπώνεται στον ειδικό τόμο που συνοδεύει το προϋπολογισμό του 2026 αποκαλύπτει ότι μέσα σε ένα χρόνο ο «λογαριασμός» των φοροαπαλλαγών για τα κρατικά ταμεία αυξήθηκε από τα 18,8 δισ. ευρώ στα 22,88 δισ. φέτος. Η αύξηση, αυτή οφείλεται κυρίως στα νέα φορολογικά κίνητρα για τις επιχειρήσεις που προβλέπουν υπερ-αποσβέσεις, εκπτώσεις για πράσινες και ψηφιακές επενδύσεις και ειδικά προνομιακά καθεστώτα για εξαγορές και συγχωνεύσεις. Μάλιστα στη λίστα των φοροαπαλλαγών προστέθηκαν 120 περιπτώσεις φθάνοντας συνολικά τις 1.236.

Το υψηλότερο κόστος για το δημόσιο που υπερβαίνει τα 9 δισ. ευρώ έχουν οι απαλλαγές στη φορολογία κεφαλαίου (φόρος μεταβίβασης, γονικές παροχές, δωρεές, κληρονομιές, ΕΝΦΙΑ) κυρίως λόγω των απαλλαγών που εφαρμόζονται στον Ειδικό Φόρο Ακινήτων.

Ο χάρτης των φοροαπαλλαγών

Τα στοιχεία για τις φοροαπαλλαγές που εφαρμόζονται σήμερα σε φυσικά και νομικά πρόσωπα δείχνει τα εξής: