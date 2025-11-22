Άλμα 4 δισ. ευρώ σημείωσαν φέτος σε σχέση με το 2024 οι φοροαπαλλαγές και οι εκπτώσεις που εφαρμόζονται στα εισοδήματα που αποκτούν τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις, στον ΕΝΦΙΑ, στις μεταβιβάσεις ακινήτων, τις γονικές παροχές, τις κληρονομιές, τον ΦΠΑ ακόμη και στα τέλη κυκλοφορίας.
Η «ακτινογραφία» των φοροαπαλλαγών όπως αποτυπώνεται στον ειδικό τόμο που συνοδεύει το προϋπολογισμό του 2026 αποκαλύπτει ότι μέσα σε ένα χρόνο ο «λογαριασμός» των φοροαπαλλαγών για τα κρατικά ταμεία αυξήθηκε από τα 18,8 δισ. ευρώ στα 22,88 δισ. φέτος. Η αύξηση, αυτή οφείλεται κυρίως στα νέα φορολογικά κίνητρα για τις επιχειρήσεις που προβλέπουν υπερ-αποσβέσεις, εκπτώσεις για πράσινες και ψηφιακές επενδύσεις και ειδικά προνομιακά καθεστώτα για εξαγορές και συγχωνεύσεις. Μάλιστα στη λίστα των φοροαπαλλαγών προστέθηκαν 120 περιπτώσεις φθάνοντας συνολικά τις 1.236.
Το υψηλότερο κόστος για το δημόσιο που υπερβαίνει τα 9 δισ. ευρώ έχουν οι απαλλαγές στη φορολογία κεφαλαίου (φόρος μεταβίβασης, γονικές παροχές, δωρεές, κληρονομιές, ΕΝΦΙΑ) κυρίως λόγω των απαλλαγών που εφαρμόζονται στον Ειδικό Φόρο Ακινήτων.
Ο χάρτης των φοροαπαλλαγών
Τα στοιχεία για τις φοροαπαλλαγές που εφαρμόζονται σήμερα σε φυσικά και νομικά πρόσωπα δείχνει τα εξής:
- Στον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων υπάρχουν 252 περιπτώσεις με κόστος 4,946 δις. ευρώ από τα οποία τα 3,950 δισ. ευρώ αφορούν το αφορολόγητο όριο και τις εκπτώσεις για 7.076.526 φορολογούμενους και τα 923 εκατ. ευρώ τις εκπτώσεις και τις απαλλαγές για ναυτικούς, επιδόματα έκτακτες αμοιβές, αποζημιώσεις, ενισχύσεις και παρεμβάσεις που σχετίζονται με το τεκμαρτό εισόδημα και την προστασία ευάλωτων ομάδων. Οι μειώσεις φόρου για οικογένειες με τέκνα ανέρχονται σε 3,92 δισ. ευρώ για περισσότερους από 6,7 εκατ. φορολογούμενους
- Στον φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων καταγράφονται 265 φοροαπαλλαγές με συνολικό κόστος 5,805 δισ. ευρώ έναντι 1,268 δισ. ευρώ το 2024 υπερβαίνοντας το αντίστοιχο κόστος των φυσικών προσώπων.
- Στη φορολογία κεφαλαίου το όφελος για 5 εκατ. φορολογούμενους ανήλθε σε 9,069 δισ. ευρώ από 9,497 δισ. ευρώ το 2024 και αφορά κυρίως ΕΦΑ (6,3 δισ. ευρώ), τον φόρο μεταβίβασης ακινήτων (2,426 δισ. ευρώ) τον ΕΝΦΙΑ (93,6 εκατ. ευρώ) τις κληρονομιές (138,7 εκατ. ευρώ) τις δωρεές, τις γονικές παροχές και τα κέρδη από τυχερά παιγνίδια (61,6 εκατ. ευρώ).
- Στο ΦΠΑ ισχύουν 73 φοροαπαλλαγές με κόστος για το δημόσιο ύψους 1,007 δισ. ευρώ που αφορούν μεταξύ άλλων υπηρεσίες εκπαίδευσης, χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, πολιτιστικές δραστηριότητες, μειωμένους συντελεστές στα νησιά του Αιγαίου, σε αγαθά και υπηρεσίες πρώτης ανάγκης και στους τομείς του τουρισμού και της εστίασης.
- Στους Ειδικούς Φόρους Κατανάλωσης καταγράφονται 42 απαλλαγές κυρίως σε ενεργειακά προϊόντα και αλκοολούχα ποτά με το συνολικό ποσό να φτάνει τα 1,024 δισ. ευρώ.
- Στο τέλος ταξινόμησης οχημάτων το κόστος για το δημόσιο είναι 247,5 εκατ. ευρώ, ενώ υπάρχουν 30 απαλλαγές στα τέλη κυκλοφορίας με κόστος 24,4 εκατ. ευρώ.
- Στον φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου εντοπίζονται 19 περιπτώσεις απαλλαγών με κόστος 17,226 εκατ. ευρώ και στο φόρο πολυτελείας 4 με κόστος 200.000 ευρώ.
- Στο ψηφιακό τέλος συναλλαγής που αντικατέστησε το τέλος χαρτοσήμου το ύψος των απαλλαγών διαμορφώνεται σε 72,88 εκατ. ευρώ.