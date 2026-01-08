Τραπεζικό άλμα στο ΧΑ - Κέρδη άνω του 1% ο Γενικός Δείκτης

Με τις μετοχές των τραπεζών σε πρωταγωνιστικό ρόλο, ο Γενικός Δείκτης κινείται προς νέα πολυετή υψηλά.

Upd. 12:54

Παρά τα μικτά πρόσημα και τις ήπιες διακυμάνσεις στις μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές, η Λεωφόρος Αθηνών βρίσκει ώθηση στο έντονο αγοραστικό στον τραπεζικό κλάδο, ενώ είναι ενδεικτικό ότι στη σύνθεση του FTSE Large Cap τα υψηλότερα ποσοστιαία κέρδη καταγράφουν οι τίτλοι των Eurobank (+3,17%), Τρ. Πειραιώς (+2,95%), ΕΤΕ (+2,89%) και Alpha Bank (+2,03%).

Έτσι, με άνοδο 2,58% στις 2.483,84 μονάδες, και με το σύνολο των μετοχών του σε θετικό έδαφος, ο τραπεζικός δείκτης κινείται, ετεροχρονισμένα σε σχέση με τον ΓΔ, προς νέα πολυετή υψηλά υπερβαίνοντας το ενδοσυνεδριακό υψηλό των 2.474 μονάδων της 13ης Οκτωβρίου.

Ο τζίρος παραμένει αυξημένος, καθώς με τη συμπλήρωση της πρώτης ώρας της συνεδρίασης έχουν διακινηθεί σχεδόν 60 εκατ. ευρώ μόνο στις μετοχές των τεσσάρων συστημικών τραπεζών.

Στο μεταξύ, μετά την Goldman Sachs, η Deutsche Bank έρχεται με νέα θετική έκθεσή της για τις ελληνικές τράπεζες να αναβαθμίσει τις τιμές-στόχους στον κλάδο, σε επίπεδα που υποδηλώνουν περιθώρια ανόδου από 11% έως 25%. Πιο συγκεκριμένα, οι αναλυτές της Deutsche Bank δίνουν σύσταση buy για τις μετοχές των Alpha Bank, Τρ. Κύπρου, Τρ. Πειραιώς και Eurobank, ενώ αναβαθμίζουν σε buy και τη σύσταση για την ΕΤΕ. Οι νέες τιμές στόχοι της DB είναι 4,10 ευρώ για την Alpha Bank, 10,10 ευρώ, για την Τρ. Κύπρου, 8,75 ευρώ για την Τρ. Πειραιώς, 4,10 ευρώ για τη Eurobank και 15,30 ευρώ για την ΕΤΕ.

Αγοραστικό ενδιαφέρον εκδηλώνεται επιλεκτικά και σε μη τραπεζικά blue chips, μεταξύ των οποίων ξεχωρίζουν οι ΔΕΗ, Coca-Cola HBC, Cenergy και ElvalHalcor.

Αντιθέτως, πιέσεις δέχεται το μεγαλύτερο μέρος των μετοχών της μεσαίας κεφαλαιοποίησης. Ενδεικτικά, στη σύνθεση του FTSE Mid Cap θετικό πρόσημο εμφανίζουν μόνο οι Fourlis (+1,15%) και Intralot (+0,36%).

Λίγο μετά τις 11:30 ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 2.186,29 μονάδες με κέρδη 1,04%, κινούμενος ανοδικά από την έναρξη της συνεδρίασης.

Στο σύνολο του ταμπλό 53 μετοχές κινούνται σε θετικό έδαφος, έναντι 59 που υποχωρούν και 41 που διαπραγματεύονται αμετάβλητες.

Ο συνολικός τζίρος μέχρι στιγμής διαμορφώνεται σε 85,70 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων €7,09 εκατ. αφορούν προσυμφωνημένες συναλλαγές.