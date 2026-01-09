Τουρισμός

Νάουσα: Ένα γευστικό ταξίδι στην πόλη του κρασιού

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Νάουσα: Ένα γευστικό ταξίδι στην πόλη του κρασιού
Στους πρόποδες του Βερμίου, εκεί όπου το κρασί έχει τη δική του ιστορία και τα πιάτα τιμούν την παράδοση, η Νάουσα μας προσκαλεί σε ένα αυθεντικό γευστικό ταξίδι που μένει αξέχαστο.

Η Νάουσα είναι ένας προορισμός που ξέρει να κερδίζει τον επισκέπτη μέσα από την απλότητα και την αυθεντικότητά της. Γνωστή ως πόλη του κρασιού εξαιτίας της μακράς της παράδοσης στην οινοποιία, συνδυάζει αρμονικά τον γαστρονομικό της πλούτο με το φυσικό τοπίο και τη φιλοξενία των ανθρώπων της.

Η περιοχή φημίζεται τόσο για τα εντυπωσιακά φυσικά τοπία και τα αξιοθέατά της όσο και για τα παραδοσιακά προϊόντα και τις γεύσεις της.

Ολόκληρο το άρθρο στο travelgo.gr

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Σε εφαρμογή ο νέος εργασιακός νόμος: Πώς δηλώνονται ωράριο, άδεια και 6ήμερη απασχόληση

Έπεσαν οι τελικές υπογραφές για το mega deal Μασούτης – Κρητικός

Εμείς συζητάμε για 1 ή 1,5 λεπτό φθηνότερο ρεύμα, όταν η αγροτική υφήλιος φλέγεται…

tags:
Κρασί
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider