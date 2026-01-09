Μελόνι: «Δεν υπάρχει πιθανότητα αμερικανικής στρατιωτικής επέμβασης στην Γροιλανδία»

Σύμφωνα με την Μελόνι «η Ευρώπη πρέπει να εργαστεί, εντός του ΝΑΤΟ, με στόχο μια ισχυρότερη παρουσία της Ατλαντικής Συμμαχίας στην Αρκτική».

«Δεν πιστεύω ότι υπάρχει πιθανότητα να πραγματοποιηθεί αμερικανική στρατιωτική επέμβαση στην Γροιλανδία. Είναι κάτι που δεν θα συνέφερε σε κανέναν, ούτε και στις Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, κατά την διάρκεια της καθιερωμένης συνέντευξης Τύπου για την έναρξη της νέας χρονιάς.

«Θεωρώ ότι η κυβέρνηση Τραμπ, με πολύ κατηγορηματικό τρόπο, επικεντρώνει την προσοχή στην στρατηγική σημασία της Αρκτικής, για την χώρα του. Το μήνυμα είναι ότι δεν θέλει να δεχθεί υπερβολική ανάμειξη ξένων παικτών σε αυτή την περιοχή. Αυτό, όμως, αφορά και εμάς, πρόκειται για συζήτηση που γίνεται και εντός του ΝΑΤΟ και της ΕΕ. Θεωρώ ότι μέσα στο ΝΑΤΟ πρέπει να υπάρξει μια σοβαρή ανταλλαγή απόψεων, με στόχο την μείωση της έντασης», πρόσθεσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός.

Σύμφωνα με την Μελόνι «η Ευρώπη πρέπει να εργαστεί, εντός του ΝΑΤΟ, με στόχο μια ισχυρότερη παρουσία της Ατλαντικής Συμμαχίας στην Αρκτική» και σε αυτό το πλαίσιο «μέσα στον επόμενο μήνα, η ιταλική κυβέρνηση πρόκειται να παρουσιάσει και την δική της στρατηγική για την περιοχή αυτή», η οποία θα δίνει κύρια έμφαση στην ασφάλεια, στην στήριξη της έρευνας και στην προστασία της ειρήνης και της συνεργασίας.

«Πρέπει να προσπαθούμε να προλαμβάνουμε τα προβλήματα, και με σημαντική παρουσία των συμμάχων του ΝΑΤΟ στην περιοχή της Αρκτικής και στην Γροιλανδία, ώστε να μην προκύψει υπερβολική παρουσία άλλων παικτών στην περιοχή αυτή. Υπάρχουν σχετικές ανησυχίες των Ηνωμένων Πολιτειών, τις οποίες κατανοώ», ολοκλήρωσε η Τζόρτζια Μελόνι.

Μελόνι: Το διεθνές δίκαιο πρέπει να τυγχάνει ευρείας προστασίας

«Θεωρώ ότι το διεθνές δίκαιο πρέπει να τυγχάνει ευρείας προστασίας και ότι, αν πάψουν να ισχύουν οι κανόνες, θα είμαστε όλοι πιο εκτεθειμένοι. Όταν δεν συμφωνώ, το λέω στον Τραμπ και σε όλους τους άλλους συμμάχους μας», δήλωσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι.

«Τι εννοούν, όμως, όταν κάποιοι μου ζητούν να πάρω αποστάσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες; Πρόκειται για γεωπολιτική. Οι κατευθυντήριες γραμμές μας είναι η ΕΕ και το ΝΑΤΟ, όπως έχει πει και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας μας. Με τους ευρωπαίους και ατλαντικούς συμμάχους μας, αναζητώ τα φωτεινά και όχι τα σκοτεινά σημεία. Τι θα επιθυμούσαν κάποιοι; Να βγούμε από το ΝΑΤΟ, να κλείσουμε τις αμερικανικές βάσεις ή να επιτεθούμε στα αμερικανικά φαστ-φουντ; Με τον Τραμπ συμφώνησα για την Βενεζουέλα και διαφωνώ για την Γροιλανδία», τόνισε η Ιταλίδα πρωθυπουργός. «Πρόκειται για υπεράσπιση των εθνικών συμφερόντων, διότι τα συμφέροντα των διαφόρων χωρών δεν συμπίπτουν ποτέ απόλυτα. Αυτή είναι η γεωπολιτική, όλα τα υπόλοιπα αποτελούν κουτσομπολιό», είπε η Μελόνι, χρησιμοποιώντας την αγγλική λέξη, gossip, για το κουτσομπολιό.

Απαντώντας, δε, σε ερώτηση σχετικά με την επιρροή της Ιταλίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η ιταλίδα πρωθυπουργός τόνισε ότι «τα τελευταία τρία χρόνια, η ευρωπαϊκή πολιτική στο μεταναστευτικό άλλαξε ριζικά, με έμφαση στην εξωτερική διάσταση, στην υπεράσπιση των συνόρων και σε αυστηρότερους κανόνες για τους επαναπατρισμούς». Σύμφωνα με την ίδια «πρόκειται για έναν τομέα στον οποίο η Ιταλία έκανε την διαφορά».

Η Μελόνι ευχήθηκε, τέλος, «να μπορέσουν να γίνουν περισσότερα βήματα όσον αφορά την πράσινη μετάβαση, με μια πιο ρεαλιστική και λιγότερο ιδεολογική προσέγγιση».

«Ελπίζω η κατάσταση στη Βενεζουέλα να βελτιωθεί με την πρόεδρο Ροντρίγκες»

«Ελπίζω στην Βενεζουέλα η κατάσταση να βελτιωθεί με την πρόεδρο Ροντρίγκες. Υπάρχει μεγάλη φτώχεια, οι καθηγητές κερδίζουν δυο ευρώ τον μήνα και με διάφορα επιδόματα, ο μισθός τους φτάνει τα 160 ευρώ τον μήνα», δήλωσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, στην σημερινή της συνέντευξη Τύπου που έδωσε.

«Η δική μας άκρα αριστερά εξηγεί στους εξόριστους της Βενεζουέλας τι σημαίνει να είσαι βενεζουελάνος, αυτό είναι κάτι που θεωρώ σουρεαλιστικό. Η καλύτερη απάντηση δόθηκε από τους εξόριστους της χώρας αυτής, οι οποίοι γέμισαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με μηνύματα χαράς και ελπίδας», πρόσθεσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός.

Με αναφορά στην τραγωδία του Κρα Μοντανά, η Μελόνι δήλωσε ότι «η δικαιοσύνη πρέπει να είναι αυστηρότατη» και ότι η ιταλική κυβέρνηση είναι έτοιμη να προσφέρει κάθε δυνατή στήριξη στις οικογένειες των θυμάτων, ώστε να αποδοθεί -αποτελεσματικά- δικαιοσύνη».

«Οι κανονισμοί μας στην Ιταλία είναι αυστηρότεροι από τους ελβετικούς, αλλά θεωρώ ότι μαζί με την αντιπολίτευση πρέπει να εξετάσουμε ό,τι αφορά τα κλειστά καταστήματα, την πιθανότητα να απαγορευθούν τα πυροτεχνήματα που τοποθετούνται πάνω στα μπουκάλια. Οι επιχειρηματίες μας μπορούν να βρουν χίλιους άλλους τρόπους, για να γιορτάζουν οι πελάτες τους», τόνισε η επικεφαλής της κυβέρνησης της Ρώμης.

