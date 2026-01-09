Αγορές | Χρηματιστήριο

Νέο μπαράζ πακέτων στην Alpha Bank

Λίγο πριν τις 14:30 έχουν περάσει συνολικά 13 πακέτα στην Alpha, σε τιμές μεταξύ 3,467 και 3,816 ευρώ ανά μετοχή.

Ζωηρή δραστηριότητα, σε επίπεδο προσυμφωνημένων συναλλαγών, καταγράφεται και σήμερα στη μετοχή της Alpha Bank, μετά τα μεγάλα πακέτα που διακινήθηκαν την Τετάρτη και την Πέμπτη.

Λίγο πριν τις 14:30 έχουν περάσει συνολικά 13 πακέτα στην Alpha, σε τιμές μεταξύ 3,467 και 3,816 ευρώ ανά μετοχή, με τα δύο μεγαλύτερα εξ αυτών να αφορούν 30 εκατ. τεμάχια (στα 3,48 ευρώ ανά μετοχή) και 23,92 εκατ. τεμάχια (στα 3,476 ευρώ ανά μετοχή).

Η αξία των δύο αυτών πακέτων, που αντιστοιχούν στο 2,33% του μετοχικού κεφαλαίου της Alpha Bank, διαμορφώθηκε σε 187,54 εκατ. ευρώ.

