«Καρφώματα» για φοροδιαφυγή: Η Task Force πιάνει δουλειά

Από «κόσκινο» φάκελοι παράνομου πλουτισμού. Πώς θα «φιλτράρεται» κάθε πληροφορία που φτάνει στην ΑΑΔΕ. Σε εξέλιξη εκατοντάδες έρευνες απάτης ΦΠΑ. Απενεργοποιούνται ΑΦΜ εξαφανισμένων εμπόρων.

Ένα νέο, πιο αυστηρό «φίλτρο» για τις καταγγελίες φοροδιαφυγής ενεργοποιεί η ΑΑΔΕ με την λειτουργία της μόνιμης πενταμελούς ειδικής Eπιτροπής η οποία αναλαμβάνει να ξεχωρίσει τις σοβαρές υποθέσεις από τις λιγότερο κρίσιμες. Στόχος είναι η ταχύτερη και πιο στοχευμένη αξιολόγηση καταγγελιών και πληροφοριών που φτάνουν στις φορολογικές υπηρεσίες με έμφαση σε περιπτώσεις παράνομου πλουτισμού και ξεπλύματος «μαύρου χρήματος».

Με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, ορίστηκαν τα μέλη της Επιτροπής η οποία θα συνεδριάζει τουλάχιστον δύο φορές τον μήνα με το χρονικό ορίζοντα λειτουργίας της να ορίζεται στην διετία. Πρόκειται για ένα ακόμη βήμα αναδιάρθρωσης του συστήματος ελέγχου, με στόχο να περιοριστεί ο μεγάλος όγκος των καταγγελιών και να επιταχυνθεί ο έλεγχος εκείνων για τις οποίες υπάρχουν βάσιμες υποψίες για φοροδιαφυγή και παράνομο πλουτισμό.

Πριν από κάθε συνεδρίαση, ο προϊστάμενος της αρμόδιας υπηρεσίας συγκεντρώνει όλες τις καταγγελίες που πρέπει να εξεταστούν και ελέγχει αν κάποιες εξ αυτών ανήκουν σε άλλη ελεγκτική αρμοδιότητα, για παράδειγμα, τελωνειακές παραβάσεις. Όταν εντοπίζονται τέτοιες περιπτώσεις, οι φάκελοι διαβιβάζονται άμεσα στις αρμόδιες υπηρεσίες χωρίς να καταχωρηθούν στο πληροφοριακό σύστημα Elenxis.

Διαβάστε επίσης - Ιδιοκτήτες ακινήτων: Ποιοι και πώς μηδενίζουν τον φόρο ενοικίων για τρία χρόνια

Οι επιτροπές έχουν την υποχρέωση να καταχωρούν τόσο τις νέες όσο και τις παλαιότερες εκκρεμείς καταγγελίες στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα της ΑΑΔΕ, εξασφαλίζοντας πλήρη ιχνηλασιμότητα κάθε υπόθεσης. Για κάθε καταγγελία πραγματοποιείται αξιολόγηση βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, με εισηγήσεις από τους αρμόδιους ελεγκτές.

Point System

Στο επίκεντρο της διαδικασίας βρίσκεται η βαθμολόγηση κάθε καταγγελίας, η οποία γίνεται με κλίμακα από 0 έως 4:

Με 0 βαθμολογείται η υπόθεση χωρίς ενδιαφέρον η οποία οδηγείται απευθείας στο αρχείο.

Με 1 βαθμολογείται η πληροφορία μικρού ενδιαφέροντος.

Με 2 η σημαντική πληροφορία που απαιτεί περαιτέρω διερεύνηση.

Με 3 η πολύ ενδιαφέρουσα και εξόχως σημαντική πληροφορία που προωθείται άμεσα προς έλεγχο.

Με βαθμό 4 η καταγγελία που χρειάζεται άμεση ή ταχεία επέμβαση.

Ο τελικός βαθμός είναι αυτός που συγκεντρώνει την πλειοψηφία των μελών της Επιτροπής. Αν υπάρξει ισοψηφία, επικρατεί η εισήγηση του Προέδρου.

Οι συνεδριάσεις και η λειτουργία της Επιτροπής

Για να θεωρείται νόμιμη μια συνεδρίαση, πρέπει να συμμετέχουν όλα τα μέλη, είτε τακτικά είτε αναπληρωματικά. Οι συναντήσεις πραγματοποιούνται εντός του ωραρίου της ΑΑΔΕ ή με υπερωριακή κάλυψη και μπορούν να γίνουν είτε δια ζώσης είτε μέσω τηλεδιάσκεψης, ανάλογα με τις οδηγίες του προέδρου.

Έλεγχοι – πρόστιμα

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ το διάστημα Ιανουάριου – Αυγούστου 2025 βρίσκονταν σε εξέλιξη 527 έρευνες απάτης ΦΠΑ. Τα διαφυγόντα έσοδα που εντοπίστηκαν ανήλθαν σε 4,88 εκατ. ευρώ ενώ 50 ΑΦΜ (φυσικών προσώπων, εταιρειών) απενεργοποιήθηκαν ως εξαφανισμένοι έμποροι.

Παράλληλα σε εξέλιξη βρίσκονται 26.260 έρευνες για φοροδιαφυγή. Εντοπίστηκαν 519 επιχειρήσεις με παραβάσεις και διαφυγόντα έσοδα 221,97 εκατ. ευρώ.