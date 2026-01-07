Η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν είναι πλέον απλώς ένα εργαλείο αλλά εξελίσσεται σε συνεργάτη σκέψης

Τέσσερις στους δέκα εργαζομένους που συμμετείχαν στην έρευνα το β’ τρίμηνο του 2025, χρησιμοποιούσαν Τεχνητή Νοημοσύνη τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο.

Έμφαση στη συγκέντρωση πληροφοριών και την παραγωγή ιδεών (και λιγότερο στον αυτοματισμό εργασιών) δίνουν οι εργαζόμενοι που χρησιμοποιούν την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Σύμφωνα με έρευνα της Gallup, περισσότεροι από τέσσερις στους δέκα εργαζομένους που συμμετείχαν στην έρευνα το β’ τρίμηνο του 2025 και χρησιμοποιούσαν Τεχνητή Νοημοσύνη τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο, ανέφεραν ότι χρησιμοποιούσαν την τεχνολογία ΤΝ για την συγκέντρωση πληροφοριών (42%) και τη δημιουργία ιδεών (41%), ενώ το 36% δήλωσε ότι τη χρησιμοποιούσε για να μαθαίνει νέα πράγματα.

Σε απάντηση σε ερώτηση σχετικά με τους τύπους ΤΝ που χρησιμοποιούσαν στον ρόλο τους, περισσότεροι από έξι στους δέκα εργαζομένους που χρησιμοποιούσαν ΤΝ στην εργασία τους ανέφεραν ότι προτιμούσαν chatbots ή εικονικούς βοηθούς. Τα εργαλεία ΤΝ για συγγραφή και επιμέλεια κειμένων ήταν τα αμέσως επόμενα σε συχνότητα χρήσης (36%), ακολουθούμενα από βοηθούς προγραμματισμού ΤΝ (14%).

Παρότι η χρήση πιο προηγμένων ή εξειδικευμένων εργαλείων ΤΝ — όπως εκείνα που έχουν σχεδιαστεί για ανάλυση δεδομένων ή προγραμματισμό — παραμένει σχετικά σπάνια, οι εργαζόμενοι που ανέφεραν ότι χρησιμοποιούν συχνά ΤΝ στην εργασία τους ήταν πιο πιθανό να χρησιμοποιούν τέτοια εργαλεία.

Το μεγαλύτερο χάσμα μεταξύ συχνών και λιγότερο συχνών χρηστών ΤΝ στον χώρο εργασίας παρατηρήθηκε στη χρήση βοηθών προγραμματισμού (22% έναντι 8%) και εργαλείων επιστήμης δεδομένων ή ανάλυσης δεδομένων (18% έναντι 8%).

Η χρήση της ΤΝ στον χώρο εργασίας συνεχίζει να αυξάνεται, με το 45% των εργαζομένων το γ’ τρίμηνο του 2025 να δηλώνει ότι χρησιμοποίησε ΤΝ τουλάχιστον μερικές φορές τον χρόνο.

Παρ’ όλα αυτά, η καθημερινή χρήση εξακολουθεί να περιορίζεται σε περίπου 10% του αμερικανικού εργατικού δυναμικού, υπολείπεται των ποσοστών οργανωσιακής υιοθέτησης της ΤΝ και συγκεντρώνεται σε συγκεκριμένους ρόλους και κλάδους.

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του World Economic Forum (2025), μέχρι το 2030 αναμένεται να χαθούν 92 εκατομμύρια θέσεις εργασίας — κυρίως σε τομείς που βασίζονται σε επαναλαμβανόμενες, προβλέψιμες εργασίες και μπορούν εύκολα να αναπαραχθούν από έναν αλγόριθμο.

Επαγγέλματα σε κίνδυνο