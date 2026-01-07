Γερμανία: Επιβραδύνθηκε η μείωση των αερίων του θερμοκηπίου

Σύμφωνα με την Agora Energiewende, η Γερμανία μείωσε τις εκπομπές κατά 1,5% το 2025, ή κατά ποσότητα ισοδύναμη με 640 εκατομμύρια τόνους CO2.

Η μείωση των εκπομπών αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου επιβραδύνθηκε περαιτέρω στη Γερμανία το 2025, κάτι που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την επίτευξη των στόχων της μεγαλύτερης ευρωπαϊκής οικονομίας όσον αφορά το κλίμα, τονίζει σήμερα ομάδα ειδικών.

Σύμφωνα με την Agora Energiewende, που δίνει σήμερα στη δημοσιότητα την ετήσια έκθεσή της, η Γερμανία μείωσε τις εκπομπές κατά 1,5% το 2025, ή κατά ποσότητα ισοδύναμη με 640 εκατομμύρια τόνους CO2.

Ο ρυθμός αυτός είναι υπερβολικά αργός, προειδοποιούν οι ειδικοί. «Αν η τάση διατηρηθεί, ο κλιματικός στόχος για το 2030», που είναι να μειωθούν οι εκπομπές αερίων κατά 65% σε σύγκριση με το 1990, «απειλείται», τονίζουν.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ήταν μάλλον η κρίση στη γερμανική βιομηχανία αυτή που έφερε τη μικρή μείωση των εκπομπών, κι όχι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στην οικονομία.

«Τεταμένες παγκόσμιες αγορές»

Το 2025 η Γερμανία παρέμεινε εντός των ορίων που προβλέπονται από τον νόμο, ωστόσο «η προστασία του κλίματος χάνει ταχύτητα», σύμφωνα με την Agora Energiewende.

Οι εκπομπές αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου μειώθηκαν κατά 3% το 2024 σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Το 2023, είχαν καταγράψει υποχώρηση κάπου 10%.

Στη θεωρία από φέτος ως το 2030 το Βερολίνο θα όφειλε να επιταχύνει την προσπάθεια: πρέπει να μειώνει τις εκπομπές κατά μέσον όρο που θα φθάνει το αντίστοιχο των 36 εκατομμυρίων τόνων CO2 ετησίως, ποσότητα 4 φορές μεγαλύτερη απ’ ό,τι το 2025.

Την περασμένη χρονιά έμοιαζαν να έρχονται καλές ενδείξεις από τη βιομηχανία, ιδιαίτερα ενεργοβόρα, καθώς οι εκπομπές CO2 μειώθηκαν κατά 7,2%.

Όμως αυτό δεν οφειλόταν παρά στη μείωση της παραγωγής, λόγω της «αδύναμης ζήτησης και των τεταμένων παγκόσμιων αγορών», κάτι που αφορούσε ειδικά τους τομείς των χημικών ειδών και της κατασκευής μηχανημάτων.

Η Agora Energiewende στηλιτεύει το γεγονός ότι, από την κρίση δημόσιας υγείας το 2020 ως τους αμερικανικούς τελωνειακούς δασμούς το 2025, η μείωση των εκπομπών στην πραγματικότητα «κατά μεγάλο βαθμό οφειλόταν σε κρίσεις» και όχι στην υιοθέτηση και τη χρήση πιο καθαρών μέσων παραγωγής.

Κακοί μαθητές της ενεργειακής μετάβασης, τα κτίρια και οι μεταφορές μόλυναν περισσότερο, εξαιτίας των πιο ψυχρών θερμοκρασιών και της αύξησης των πωλήσεων καυσίμων.

Η μείωση των επενδύσεων «φρέναρε την οικονομική ανάκαμψη και τη μετάβαση προς κλιματικά ουδέτερη παραγωγή», κατά τη μελέτη.

Σημειώνει ωστόσο το αυξανόμενο μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα χάρη στην ηλιοφάνεια ρεκόρ του 2025.

«Οι προσπάθειες των τελευταίων ετών φέρνουν καρπούς», εκτιμούν οι συγγραφείς.

Περιβαλλοντικοί κανόνες

Επικαλούμενη δημοσκοπήσεις, η Agora Energiewende σημειώνει ότι η ανησυχία για την κλιματική αλλαγή συνεχίζεται, όμως οι προτεραιότητες είναι άλλες.

Η συζήτηση έχει μεταφερθεί σε ζητήματα όπως η αγοραστική δύναμη και η ασφάλεια, που κυριάρχησαν στην εκστρατεία ενόψει των βουλευτικών εκλογών του Φεβρουαρίου του 2025, στις οποίες επικράτησαν οι συντηρητικοί.

Προτεραιότητα της προηγούμενης κυβέρνησης, η συνέχιση της προσπάθειας επίτευξης των στόχων για το κλίμα μοιάζει λιγότερο βέβαιη από το συνασπισμό των χριστιανοδημοκρατών και χριστιανοκοινωνιστών και των σοσιαλδημοκρατών, που ανέλαβε τον Μάιο.

Έκτοτε ακόμη «αναμένονται» οι νέοι στόχοι «όσον αφορά την ενεργειακή και κλιματική πολιτική».

Για να τονώσει την οικονομία, ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς συνηγορεί μάλλον υπέρ της χαλάρωσης των κανόνων για το περιβάλλον και δίνει μάχες στις Βρυξέλλες εναντίον της απαγόρευσης των πωλήσεων νέων θερμικών κινητήρων από το 2035.

Η υπουργός Οικονομίας Κατερίνα Ράιχε έχει αφήσει να εννοηθεί πως θα μειώσει το μέγεθος των επιδοτήσεων στην καθαρή ενέργεια, που χαρακτηρίζονται υπερβολικά γενναιόδωρες.

Η κυβέρνηση πρέπει να καταρτίσει σχέδιο για την «στοχευμένη υποστήριξη των αντλιών θερμότητας και των ηλεκτρικών αυτοκινήτων» και να αναθεωρήσει γρήγορα τον νόμο για τις πηγές ανανεώσιμης ενέργειας και για την ενέργεια των κτιρίων, εισηγείται μεταξύ άλλων η Agora Energiewende.

