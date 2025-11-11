Νέες προσλήψεις: Ποιους επαγγελματίες ζητά η αγορά και ποιοι κλάδοι πρωταγωνιστούν

Σύμφωνα με έρευνα του ΚΕΠΕ, οι νέες θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν τον τελευταίο χρόνο είναι χαμηλής εξειδίκευσης.

Κατά 59.000 άτομα αυξήθηκε η απασχόληση στην Ελλάδα σε ετήσια βάση το β' τρίμηνο του 2025, με μεγαλύτερο εργοδότη το χονδρικό και λιανικό εμπόριο και όχι τον τουρισμό και την εστίαση, δύο κλάδους που σημείωσαν μείωση προσωπικού τον τελευταίο χρόνο.

Οι περισσότερες νέες θέσεις απασχόλησης που δημιουργήθηκαν το διάστημα από το καλοκαίρι του 2024 έως τις αρχές του φετινού καλοκαιριού αφορούσαν ανειδίκευτους εργάτες, χειρώνακτες και μικροεπαγγελματίες, ενώ σημαντική ζήτηση καταγράφηκε και για υπαλλήλους γραφείου και ασκούντες συναφή επαγγέλματα, καθώς και για τους χειριστές σταθερών βιομηχανικών εγκαταστάσεων.

Σύμφωνα με έρευνα του ΚΕΠΕ, οι νέες θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν τον τελευταίο χρόνο είναι χαμηλής εξειδίκευσης. Μεγάλη μείωση σημειώθηκε μεταξύ των γεωργών, κτηνοτρόφων, δασοκόμων και αλιέων, η οποία συμβαδίζει με τη μείωση που καταγράφηκε στην απασχόληση στον πρωτογενή τομέα.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, η κλαδική σύνθεση της απασχόλησης δείχνει απώλειες στον πρωτογενή τομέα και αύξηση στους άλλους δύο τομείς. Οι εξελίξεις στα επαγγέλματα συμβαδίζουν με τις εξελίξεις στους επιμέρους κλάδους, ενώ το επίπεδο δεξιοτήτων δεν φαίνεται να αλλάζει τόσο γρήγορα όσο θα δικαιολογούσε μια μεταβολή του παραγωγικού υποδείγματος, καθώς οι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατέλαβαν τις περισσότερες νέες θέσεις απασχόλησης.

Πάντως αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως τις μεγαλύτερες αυξήσεις σε ετήσια βάση καταγράφουν οι νέοι -σε ηλικία- εργαζόμενοι, καθώς η ομάδα 20-24 ετών κατέγραψε άνοδο κατά 9,4%, η ομάδα 15-19 ετών βελτίωσε το ποσοστό της κατά 6,8%, ενώ στον αντίποδα αξιόλογη αύξηση σημείωσε και η απασχόληση συνταξιούχων, καθώς οι εργαζόμενοι άνω των 65 ετών αυξήθηκαν κατά 5,6%.

Η σύνθεση της απασχόλησης

Μελετώντας την εξέλιξη των απασχολουμένων τον τελευταίο χρόνο, προκύπτει ότι ο πρωτογενής τομέας μετρά αξιόλογες απώλειες (περίπου 65 χιλ. θέσεων εργασίας). Αντίθετα, θετικές είναι οι εξελίξεις στους άλλους δύο τομείς και συγκεκριμένα στον τριτογενή τομέα που δημιούργησε τρεις φορές περισσότερες θέσεις απασχόλησης από τον δευτερογενή σε ετήσια βάση (περίπου 90 χιλ. έναντι 30 χιλ.).

Ωστόσο, επειδή ο τριτογενής τομέας είναι πολλαπλάσιος σε μέγεθος από τον δευτερογενή (4,5 φορές) και ο μεγαλύτερος εργοδότης στην ελληνική οικονομία, η ποσοστιαία αύξηση είναι υψηλότερη στον δευτερογενή (4,5% έναντι 2,9%).

Στον δευτερογενή τομέα τρεις από τους πέντε κλάδους κατέγραψαν μείωση στους απασχολούμενους το τελευταίο έτος. Πρόκειται για τους κλάδους Ορυχεία και Λατομεία, Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού, και Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης με απώλειες 24,7%, 13,5% και 17,5% αντίστοιχα.

Αντίθετα, αυξήσεις καταγράφηκαν στους κλάδους Μεταποίηση και Κατασκευές. Στον κλάδο των Κατασκευών η αύξηση ξεπέρασε το 14% (έναντι περίπου 5% στη Μεταποίηση). Σε όρους απασχόλησης η αύξηση στους δύο αυτούς κλάδους υπερκάλυψε τις απώλειες στους άλλους τρεις, οπότε, τον τελευταίο χρόνο, το συνολικό ισοζύγιο του δευτερογενή τομέα ήταν θετικό.

Αντίστοιχα, στον τριτογενή τομέα οι δέκα από τους δεκαπέντε κλάδους οικονομικής δραστηριότητας έχουν περισσότερους απασχολούμενους το 2025 έναντι του 2024, με κυρίαρχο τον κλάδο του Χονδρικού και λιανικού εμπορίου που διαχρονικά είναι ο μεγαλύτερος εργοδότης της ελληνικής οικονομίας και ενισχύθηκε περαιτέρω τον τελευταίο χρόνο δημιουργώντας τις περισσότερες νέες θέσεις απασχόλησης.

Ακολουθεί ο κλάδος Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες, αλλά και η Εκπαίδευση, ο κλάδος Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία και οι Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες.

Σε αντιδιαστολή, ο δεύτερος μεγαλύτερος κλάδος απασχόλησης στον τριτογενή τομέα, οι Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης, δηλαδή ο τουρισμός, εμφάνισε μείωση των απασχολουμένων σε ετήσια βάση κατά 1,1% ή 4,8 χιλ. άτομα. Οι περισσότερες απώλειες όμως σε ετήσια βάση προήλθαν από τους κλάδους Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας και κοινωνικής μέριμνας και Δημόσια διοίκηση και άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση.