Επίδομα θέρμανσης: Ανοίγει τη Δευτέρα η πλατφόρμα - Πριν τα Χριστούγεννα η α' δόση

Το ύψος της ενίσχυσης θα κυμαίνεται από 100 έως 1.200 ευρώ, ανάλογα με την περιοχή κατοικίας και το είδος του καυσίμου που χρησιμοποιείται για θέρμανση.

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την έκδοση της υπουργικής απόφασης που θα δώσει το «πράσινο» φως για την υποβολή αιτήσεων που αφορά στο επίδομα θέρμανσης μέσω της ειδικής πλατφόρμας της ΑΑΔΕ.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει η ΕΡΤ, η διαδικασία βρίσκεται σε τελικό στάδιο και η πλατφόρμα myΘέρμανση αναμένεται να ανοίξει μέσα στις επόμενες ημέρες, το αργότερο έως τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου.

Στις περιοχές της χώρας, που καταγράφονται χαμηλές θερμοκρασίες, όπως η Κοζάνη, η Φλώρινα, το Μέτσοβο και η Δράμα, τα ποσά ενίσχυσης αυξάνονται έως και 25%, φτάνοντας το ανώτατο όριο των 1.200 ευρώ, σύμφωνα με τον ειδικό κλιματικό συντελεστή.

Υποβολή των αιτήσεων μέσω myΘέρμανση θα γίνει από 10 Νοεμβρίου και η πληρωμή της πρώτης δόσης θα καταβληθεί στις 23 Δεκεμβρίου 2025.

Δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης είναι φυσικά πρόσωπα, άγαμοι, έγγαμοι, μονογονεϊκές οικογένειες ή σε σύμφωνο συμβίωσης, που χρησιμοποιούν πετρέλαιο, φυσικό αέριο, υγραέριο, καυσόξυλα, πέλετ, τηλεθέρμανση ή ηλεκτρική ενέργεια για θέρμανση.

Οι αιτήσεις θα γίνονται ηλεκτρονικά, με χρήση των προσωπικών κωδικών TAXISnet, ενώ οι δικαιούχοι θα πρέπει να δηλώσουν το είδος του καυσίμου και τον αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος της κύριας κατοικίας τους.

Για να λάβουν την ενίσχυση τα νοικοκυριά θα πρέπει: