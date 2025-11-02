Νέους ή γκριζομάλληδες προτιμούν να προσλάβουν οι εργοδότες - Τι αποκαλύπτουν τα στοιχεία της «Εργάνης»

Η Gen Z αποτελεί πλέον την πιο δυναμική ομάδα στην αγορά, καθώς διαθέτει γνώσεις και δεξιότητες ανώτερες από κάθε άλλη γενιά που προηγήθηκε, έστω και αν δεν της δίνονται οι επαγγελματικές ευκαιρίες που προσδοκά.

Μια νέα γενιά επαγγελματιών, ηλικίας έως 24 ετών, δηλώνει ότι μπορεί να προσφέρει πολύ περισσότερα απ’ όσα της ζητά η αγορά εργασίας και αντιπροσωπεύει περίπου μία στις 2 προσλήψεις.

Η Gen Z αποτελεί πλέον την πιο δυναμική ομάδα στην αγορά, καθώς διαθέτει γνώσεις και δεξιότητες ανώτερες από κάθε άλλη γενιά που προηγήθηκε, έστω και αν δεν της δίνονται οι επαγγελματικές ευκαιρίες που προσδοκά.

Μάλιστα η φήμη τους ότι διεκδικούν υπερβολικά αυτά που τους ανήκουν, προσβάλλονται εύκολα, αλλάζουν δουλειές συχνά και αναζητούν κίνητρα στην εργασία τους κάνουν πολλούς εργοδότες να διστάζουν να προσλάβουν zoomers.

Ωστόσο το πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ «μαρτυρά» πως η πλειονότητα των νέων θέσεων απασχόλησης αφορά νέους ηλικίας 15-24 ετών. Πιο συγκεκριμένα:

εννέα στις είκοσι προσλήψεις αφορούν zoomers

μία στις τέσσερις αφορούν την ομάδα 45-64 ετών

η επανένταξη ατόμων άνω των 64 ετών «φρέναρε» λίγο το 2025 (έναντι του 2024), καθώς την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2025 το μερίδιο των νέων θέσεων μισθωτής απασχόλησης που καταλήφθηκαν από αυτή την ομάδα μειώθηκε σε 1,4% ή 4,5 χιλ. νέες θέσεις (από 2% ή 6 χιλ. το 2024)

oι περισσότερες προσλήψεις αφορούν άνδρες, οπότε το μερίδιο των γυναικών κυμαίνεται μεταξύ 38% και 40% από το 2021 ως σήμερα. Αυτό σημαίνει ότι έξι στις δέκα νέες θέσεις απασχόλησης καταλαμβάνονται από άνδρες.

Αυξάνεται η μετατροπή πλήρους σε μερική απασχόληση

Σύμφωνα με την ΕΡΓΑΝΗ, το πρώτο επτάμηνο του έτους δημιουργήθηκαν 319.593 νέες θέσεις μισθωτής απασχόλησης, καθώς οι προσλήψεις ξεπέρασαν τις αποχωρήσεις κατά τους περισσότερους μήνες (θετικά μηνιαία ισοζύγια). Συγκριτικά η επίδοση αυτή είναι η καλύτερη από το 2001, ενώ από το 2014 και έπειτα η πορεία είναι έντονα ανοδική, με εξαίρεση την περίοδο του κορονοϊού το 2020.

Πάνω από το 56% των προσλήψεων αφορούσαν θέσεις πλήρους απασχόλησης. Συνολικά οι προσλήψεις ξεπέρασαν τα δύο εκατομμύρια τους πρώτους επτά μήνες του έτους και από αυτές τα 1,16 εκατ. ήταν πλήρους απασχόλησης.

Σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, οι συνολικές προσλήψεις αυξήθηκαν το 2025 κατά 2% (+39,8 χιλ.) στο επτάμηνο, ενώ οι προσλήψεις πλήρους απασχόλησης κατά 5,2% (+57,3 χιλ.). Μικρή αύξηση καταγράφηκε και στις θέσεις εκ περιτροπής απασχόλησης κατά 2,5 χιλ. περίπου. Σε αντιδιαστολή, μειώθηκαν οι προσλήψεις μερικής απασχόλησης κατά 20 χιλ., περιοριζόμενες στις 726,5 χιλ.

Με βάση το σύνολο των προσλήψεων και τη σύνθεσή τους, η μισθωτή απασχόληση συνέχισε την ανοδική της πορεία το πρώτο επτάμηνο του έτους. Οι μετατροπές συμβάσεων πλήρους απασχόλησης σε ευέλικτες μορφές ήταν περισσότερες φέτος σε σύγκριση με το 2024, καθώς έφτασαν τις 27 χιλ., έναντι 24,6 χιλ. πέρσι την ίδια περίοδο.

Σχεδόν τα τρία τέταρτα των μετατροπών αφορούσαν τα δύο τελευταία χρόνια τη μετατροπή συμβάσεων πλήρους απασχόλησης σε συμβάσεις μερικής απασχόλησης. Οι υπόλοιπες ήταν κυρίως μετατροπές σε συμβάσεις εκ περιτροπής απασχόλησης με τη σύμφωνη γνώμη των απασχολουμένων και μόνο ένα μικρό μέρος (1,4% το 2025) αφορούσε μετατροπές σε εκ περιτροπής απασχόληση χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των απασχολουμένων.