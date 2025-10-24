ΔΥΠΑ: Ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για την 8η συμπληρωματική πρόσκληση του μητρώου εκπαιδευτικών

Η διαδικασία θα παραμείνει ανοιχτή έως την Κυριακή 2 Νοεμβρίου και ώρα 23:59, με σκοπό την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των εκπαιδευτικών μονάδων της ΔΥΠΑ με αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς, πλήρους ή μειωμένου ωραρίου, διάρκειας έως ενός διδακτικού έτους.

Από τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου και ώρα 11:00, ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για την ενίσχυση του Μητρώου Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών της ΔΥΠΑ, σε ειδικότητες και γεωγραφικές περιοχές όπου έχουν εξαντληθεί οι ισχύοντες πίνακες κατάταξης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η διαδικασία θα παραμείνει ανοιχτή έως την Κυριακή 2 Νοεμβρίου και ώρα 23:59, με σκοπό την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των εκπαιδευτικών μονάδων της ΔΥΠΑ με αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς, πλήρους ή μειωμένου ωραρίου, διάρκειας έως ενός διδακτικού έτους.

Δικαίωμα συμμετοχής στην 8η Συμπληρωματική Πρόσκληση έχουν και οι εκπαιδευτικοί που έχουν απενταχθεί από το Μητρώο Προσωρινών Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 170 του Ν. 5078/2023.

Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση μέσω του gov.gr, με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών TAXISnet, ακολουθώντας τη διαδρομή: gov.gr → Εκπαίδευση → Επαγγελματίες εκπαίδευσης → Μητρώο αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών της ΔΥΠΑ ή απευθείας εδώ.

Η ΔΥΠΑ στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Η ΔΥΠΑ αποτελεί τον μεγαλύτερο δημόσιο φορέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στη χώρα, με δίκτυο που καλύπτει όλη την Ελλάδα. Συνολικά λειτουργεί:

- 50 Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας

- 7 Πειραματικές Επαγγελματικές Σχολές (ΠΕΠΑΣ)

- 30 Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ)

- 6 Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ)

- 2 Εκπαιδευτικά Κέντρα για άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Οι ΕΠΑΣ και οι ΠΕΠΑΣ εφαρμόζουν το δυικό σύστημα εκπαίδευσης, που συνδυάζει θεωρητική και εργαστηριακή μάθηση στη σχολή με πρακτική άσκηση σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, με αμοιβή και ασφάλιση.

Το 77% των αποφοίτων των σχολών της ΔΥΠΑ βρίσκει εργασία μέσα σε 12 μήνες από την αποφοίτησή του, γεγονός που αναδεικνύει τη στενή σύνδεση των σπουδών με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και τον ρόλο της ΔΥΠΑ ως συνδετικού κρίκου μεταξύ εκπαίδευσης και απασχόλησης.

Περισσότερες πληροφορίες για τις ΕΠΑΣ, ΠΕΠΑΣ και ΣΑΕΚ είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση: https://schools.dypa.gov.gr