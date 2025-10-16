ΑΑΔΕ: Στην Ευρωπαϊκή ομάδα για το μέλλον της δημόσιας διοίκησης ο Γ. Πιτσιλής

Η ΕΕ έχει δεσμευτεί να διασφαλίσει ότι η Ευρώπη μπορεί να αξιοποιήσει μια σύγχρονη και αποτελεσματική δημόσια διοίκηση για να υλοποιήσει τις πολιτικές της προτεραιότητες και να κάνει τη διαφορά στην καθημερινή ζωή των Ευρωπαίων.

Στην Ευρωπαϊκή Ομάδα Υψηλού Επιπέδου (High-Level Reflection Group) για το Μέλλον της Δημόσιας Διοίκησης συμμετέχει ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), Γιώργος Πιτσιλής, αφότου αποδέχτηκε την επίσημη πρόσκληση της Κομισιόν.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, η Ομάδα, που συνεδρίασε πρώτη φορά την Τρίτη, στις Βρυξέλλες, συγκροτείται με πρωτοβουλία της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κας Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και έχει ως αποστολή να υποστηρίξει τη συνολική αναθεώρηση της οργάνωσης και λειτουργίας της Επιτροπής, στο πλαίσιο της ευρύτερης προσπάθειας εκσυγχρονισμού της ευρωπαϊκής δημόσιας διοίκησης.

Ο ρόλος της Ομάδας είναι να λειτουργήσει ως εξωτερικό συμβουλευτικό όργανο, παρέχοντας τεχνογνωσία, βέλτιστες πρακτικές και ανεξάρτητη οπτική στα κρίσιμα ζητήματα της διοικητικής μεταρρύθμισης και της αποδοτικότητας του δημόσιου τομέα.

Η λειτουργία της Ομάδας προβλέπεται να διαρκέσει 15 μήνες, από τον Οκτώβριο 2025 έως τον Δεκέμβριο 2026, με τακτικές τριμηνιαίες συνεδριάσεις και επιπλέον ad hoc συναντήσεις.

Η συμμετοχή του Διοικητή της ΑΑΔΕ σε αυτή τη σημαντική πρωτοβουλία αντικατοπτρίζει τη διεθνή αναγνώριση του έργου και των μεταρρυθμίσεων, που έχουν υλοποιηθεί στην ελληνική φορολογική και τελωνειακή διοίκηση, καθώς και τη συμβολή της χώρας μας στη διαμόρφωση μιας σύγχρονης, αποδοτικής και ψηφιακά ώριμης ευρωπαϊκής δημόσιας διοίκησης.

