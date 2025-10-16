Στην εξέλιξη των τιμών αναφορικά με το πετρέλαιο θέρμανσης αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο TikTok.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε πως το πετρέλαιο στην Αττική το 2023 ήταν στο 1,37€/λίτρο, ενώ φέτος είναι στο 1,10€/λίτρο, ενώ υπάρχουν περιπτώσεις που μπορεί κανείς να το βρει και λίγο πιο φθηνά.

Παράλληλα, στην περιφέρεια το 2023 ήταν στο 1,40 ενώ φέτος έχει πέσει στο 1,13€/λίτρο.

Όπως ανέφερε οι τιμές οριστικοποιήθηκαν σήμερα και η εξέλιξη των τιμών τα τελευταία τρία χρόνια είναι άλλη μία μικρή νίκη στη μάχη κατά της ακρίβειας.