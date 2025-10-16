Οικονομία | Ελλάδα

Υπ. Ανάπτυξης: 50,8 εκατ. ευρώ στις Περιφέρειες για αποπληρωμή παλαιότερων αναπτυξιακών νόμων

Mέχρι σήμερα, για το έτος 2025, έχουν δοθεί συνολικά προς τις περιφέρειες 103 εκατ. ευρώ.

Με το ποσό των 50,8 εκατ. ευρώ χρηματοδοτούνται από το υπουργείο Ανάπτυξης οι περιφέρειες όλης της χώρας, για αποπληρωμή επενδύσεων που είχαν υπαχθεί σε παλαιότερους αναπτυξιακούς νόμους.

Μάλιστα, όπως τονίζεται σε ανακοίνωση, μέχρι σήμερα, για το έτος 2025, έχουν δοθεί συνολικά προς τις περιφέρειες 103 εκατ. ευρώ.

Με βάση την κατανομή των πόρων από τη γενική γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων, η περιφέρεια Θεσσαλίας έχει λάβει ως τώρα το μεγαλύτερο ποσό χρηματοδότησης, το οποίο αγγίζει τα 26,8 εκατ. ευρώ, ενώ ακολουθούν η Κεντρική Μακεδονία με 15,7 εκατ. ευρώ και η περιφέρεια Κρήτης με 11,9 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικά η κατανομή των χρημάτων στις Περιφέρειες:

2025

α/α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ

1 ΚΥΚΛΑΔΕΣ 2.877.561,71

2 ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 3.165.637,85

3 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ 1.255.949,61

4 ΑΤΤΙΚΗ 1.000.000,00

5 ΗΠΕΙΡΟΣ 3.467.679,90

6 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 26.783.175,15

7 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 15.762.365,29

8 ΚΡΗΤΗ 11.912.641,77

9 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 6.172.335,35

10 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΚ ΘΡΑΚΗΣ 11.610.767,88

11 ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 3.595.125,33

12 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 4.674.737,38

13 ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ 7.133.892,22

14 ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 1.608.210,55

15 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2.000.000,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 103.020.079,99

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑ ΝΟΜΟ 103.020.079,99

