Prodea: Στα 90,7 εκατ. ευρώ τα κέρδη στο 9μηνο - Στα 68,2 εκατ. ευρώ τα έσοδα

Το αποτέλεσμα οφείλεται σε κέρδη από την αναπροσαρμογή των επενδύσεων σε ακίνητα σε εύλογη αξία, με το κονδύλι να ανεβαίνει στα 69,6 εκατ. ευρώ από 58,5 εκατ. ευρώ.

Άλμα σημείωσαν τα κέρδη της Prodea κατά το εννιάμηνο του 2025, τα οποία διαμορφώθηκαν στα 90,7 εκατ. ευρώ, σε σχέση την ίδια περίοδο πέρσι που είχαν αγγίξει μόλις τα 69,3 εκατ. ευρώ. Παρόλα αυτά, η εταιρεία κατέγραψε πτώση στα έσοδά της, τα οποία διαμορφώθηκαν στα 68,2 εκατ. ευρώ, συγκριτικά με τα 82,5 εκατ. ευρώ που είχε πετύχει την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Τα λειτουργικά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 139,6 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άλμα από τα 120,5 εκατ. ευρώ.

Τα λειτουργικά κέρδη πριν από αναπροσαρμογές, απομειώσεις και αποσβέσεις άγγιξαν σχεδόν τα 72 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση από τα 68,3 εκατ. ευρώ που είχε πετύχει στο 9μηνο πέρσι.

Στις λογιστικές καταστάσεις σημειώνεται ότι την 30ή Σεπτεμβρίου 2025 τα έσοδα από μισθώματα της εταιρείας έχουν μειωθεί κατά 2.150 ευρώ, από τα κίνητρα μίσθωσης, τα οποία έχουν αντίστοιχα αυξήσει το καθαρό κέρδος από την αναπροσαρμογή των επενδύσεων σε ακίνητα στην εύλογη αξία.

Εντός του πρώτου εννεαμήνου η Prodea ολοκλήρωσε την πώληση δύο ακινήτων επένδυσης. Το τίμημα της πώλησης ανήλθε σε 32.480 ευρώ, ενώ η λογιστική τους αξία ανερχόταν σε 32.693 ευρώ.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της από 29 Οκτωβρίου 2024 δεσμευτικής Συμφωνίας – Πλαίσιο (Framework Agreement) που είχε συνάψει η εταιρεία με την εταιρεία «Aktor Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Τεχνικών και Ενεργειακών Έργων», την 30 Ιουνίου 2025 η εταιρεία ολοκλήρωσε την πώληση δύο ακινήτων επένδυσης στη θυγατρική Μιλόρα Μ.Α.Ε. Το τίμημα της πώλησης ανήλθε σε 54.782 ευρώ ενώ η λογιστική αξία τους αξία ανερχόταν σε 55.529 ευρώ.

Το συνολικό κέρδος από πωλήσεις ακινήτων επένδυσης, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που είχαν ήδη χαρακτηριστεί ως «διακρατούμενα προς πώληση», διαμορφώθηκε στα 2,8 εκατ. ευρώ.

Το αποτέλεσμα από την πώληση των ακινήτων επένδυσης συμπεριλαμβανομένων των ακινήτων τα οποία είναι ταξινομημένα ως διακρατούμενα προς πώληση στοιχεία ενεργητικού περιλαμβάνεται στο κονδύλι «Κέρδος από πώληση ακινήτων επένδυσης» στην Ενδιάμεση Συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων της Εταιρείας για την περίοδο που έληξε την 30ή Σεπτεμβρίου 2025 και ανήλθε σε 2.806 ευρώ.