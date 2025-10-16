Wall Street: Ήπια ανοδικά με τις Big Tech ξανά στο τιμόνι

Τα αποτελέσματα των μεγάλων τραπεζών και τα ισχυρά guidance από τους τεχνολογικούς κολοσσούς, κατάφεραν να αποσπάσουν έστω και για λίγο την προσοχή των επενδυτών από την πρόσφατη κλιμάκωση της έντασης στον εμπορικό πόλεμο ΗΠΑ-Κίνας.

Ήπιες ανοδικές κινήσεις σημειώνουν οι δείκτες την Πέμπτη στην Wall Street, μετά από την πληθώρα των καλύτερων από τα αναμενόμενα κέρδη των μεγάλων τραπεζών και τα ισχυρά guidance από τους τεχνολογικούς κολοσσούς, τα οποία κατάφεραν να αποσπάσουν έστω και για λίγο την προσοχή των επενδυτών από την πρόσφατη κλιμάκωση της έντασης στον εμπορικό πόλεμο ΗΠΑ-Κίνας.

Συγκεριμένα, ο Dow Jones κερδίζει 77,93 μονάδες ή 0,03% στις 46.287 μονάδες, ο S&P 500 κερδίζει 0,10% στις 6.689 μονάδες ενώ ο Nasdaq Composite ενισχύεται 0,14% στις 22.710 μονάδες.

Αρκετές μετοχές μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών δίνουν ώθηση στην αγορά. Οι μετοχές της Nvidia σημειώνει άνοδο 1,3%, ενώ η μετοχή της Broadcom κερδίζει πάνω από 1%, αφού η Taiwan Semiconductor, η οποία παράγει τσιπ για την Nvidia, αύξησε τις προβλέψεις της για τα έσοδα του 2025 σε ανάπτυξη 30% από περίπου 30% και επανέλαβε το σχέδιό της να δεσμεύσει έως και 42 δισεκατομμύρια δολάρια σε κεφαλαιουχικές δαπάνες μέχρι το τέλος του έτους. Η Taiwan Semiconductor ανέφερε επίσης αύξηση σχεδόν 40% στα κέρδη του τρίτου τριμήνου.

Οι μετοχές της Salesforce σημειώνει άνοδο άνω του 4% (είχε φτάσει και στο +7%), σημειώνοντας την καλύτερη απόδοση μεταξύ των μελών του Dow, αφού η εταιρεία λογισμικού έδωσε καλύτερους από τους αναμενόμενους μακροπρόθεσμους στόχους, βλέποντας έσοδα άνω των 60 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2030.

Η μετοχή της Alphabet κερδίζει σχεδόν 1%, το ίδιο εκείνη της Oracle, ενώ και η Amazon ανεβαίνει 1%.

Η Wall Street χθες έκλεισε με μεικτά πρόσημα. Τόσο ο S&P 500 όσο και ο Nasdaq έκλεισαν τη συνεδρίαση της Τετάρτης με άνοδο, μετά τα ισχυρά αποτελέσματα των τραπεζών, ενώ στον αντίποδα ο Dow σημείωσε μικρή πτώση.

Ο επικεφαλής τεχνικός στρατηγός της LPL, Άνταμ Τέρνκουιστ, ανησυχεί ότι η χρηματιστηριακή αγορά βασίζεται υπερβολικά στις συναλλαγές τεχνητής νοημοσύνης.

«Ενώ το μοντέλο τάσης δείχνει ότι εξακολουθούν να υπάρχουν περισσότερες μετοχές του S&P 500 που διαπραγματεύονται σε ανοδικές έναντι καθοδικών τάσεων, η μείωση του διαφοράς υπογραμμίζει αναδυόμενες ρωγμές στα θεμέλια της αγοράς», δήλωσε ο Τέρνκουιστ σε σημείωμα προς τους πελάτες την Τετάρτη. «Αυτές οι ρωγμές μπορούν να επιδιορθωθούν μέσω της διεύρυνσης της συμμετοχής, αλλά υπογραμμίζουν επίσης τον αυξημένο κίνδυνο συγκέντρωσης που συνδέεται με μια χούφτα τίτλων που οδηγούν το ράλι».

Παρά τα σταθερά κέρδη αυτή την εβδομάδα, η μεταβλητότητα των μετοχών έχει επίσης αυξηθεί, ιδίως καθώς έχουν φουντώσει οι εμπορικές εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας. Ο Δείκτης Μεταβλητότητας Cboe (VIX), ο γνωστός ως δείκτης φόβου της Wall Street, έκλεισε την Τετάρτη στις 20,6 μονάδες ενώ σήμερα παραμένει κοντά στις 20 μονάδες.

Οι επενδυτές παρακολουθούν επίσης με προσοχή το shutdown της κυβέρνησης των ΗΠΑ το οποίο συνεχίζεται για τρίτη εβδομάδα. Η διακοπή έχει οδηγήσει σε επ' αόριστον διακοπή των δημοσιοποιήσεων κρίσιμων οικονομικών δεδομένων από τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες, δίνοντας στους επενδυτές λιγότερες πληροφορίες σε μια εποχή που οι ανησυχίες για την αγορά εργασίας, η επίδραση των δασμών στους καταναλωτές, τα υψηλά επιτόκια και οι ιστορικά αυξημένες αποτιμήσεις της αγοράς παραμένουν στην κορυφή της λίστας.