Πούτιν: Η Ρωσία εργάζεται για να αυξήσει τις δυνατότητες εξαγωγής φυσικού αερίου

Βλαντίμιρ Πούτιν / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε σήμερα ότι η Ρωσία εργάζεται για να αυξήσει τις δυνατότητες εξαγωγής φυσικού αερίου.

Σύμφωνα με πρόσφατες προβλέψεις που έκανε το υπουργείο Οικονομίας, η ρωσική κυβέρνηση αναμένει ότι οι εξαγωγές φυσικού αερίου μέσω αγωγών εκτός της πρώην Σοβιετικής Ένωσης θα μειωθούν φέτος κατά 10,7%, από το 2024 σε 72 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα (bcm).

Ο Ρώσος πρόεδρος είπε επίσης ότι η Ρωσία θα παραγάγει εφέτος 510 εκατομμύρια τόνους πετρελαίου, ποσότητες κατά 1% μειωμένες σε σχέση με το 2024.

Οι ποσότητες αυτές συμβαδίζουν με τις συμφωνίες του OPEC+, τις οποίες η Ρωσία συνεχίζει να τηρεί, εκπληρώνοντας τις υποχρεώσεις της για την εξισορρόπηση της παγκόσμιας αγοράς πετρελαίου.

Κρεμλίνο: Η Ρωσία πουλάει υψηλής ποιότητας πετρέλαιο σε χαμηλές τιμές

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε σήμερα ότι η Μόσχα είναι σε θέση να προμηθεύει υψηλής ποιότητας πετρέλαιο σε πιο χαμηλές τιμές σε χώρες στις οποίες ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προσπαθεί να ασκήσει πιέσεις για να σταματήσουν να αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο.

Ο Πεσκόφ είπε ότι οι αρχές του ελεύθερου εμπορίου θα παραβιάζονταν αν οι εν λόγω χώρες στερηθούν του δικαιώματος να αγοράζουν αυτό που θέλουν.

Ο Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι δεσμεύθηκε να μην αγοράζει πετρέλαιο από τη Ρωσία και είπε ότι θα προσπαθήσει να πείσει την Κίνα να κάνει το ίδιο καθώς η Ουάσιγκτον εντείνει τις προσπάθειες να μειώσει τα έσοδα τη Μόσχας από τις πωλήσεις πετρελαίου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

