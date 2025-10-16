Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Φοροδιαφυγή 100% σε 42 Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων - Πρόστιμα και λουκέτα

Υψηλά ποσοστά φοροδιαφυγής, που αγγίζουν το 100%, προέκυψαν από τους ελέγχους της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σε 58 Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων σε όλη την Ελλάδα.

Υψηλά ποσοστά φοροδιαφυγής, που αγγίζουν το 100%, προέκυψαν από τους ελέγχους της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σε 58 Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων σε όλη την Ελλάδα.

Από τον έλεγχο σε Θεσσαλονίκη Δράμα, Κιλκίς, Σέρρες, Κοζάνη, Καβάλα, Χαλκιδική Φλώρινα, Νομό Ηρακλείου, Άργος, Τρίπολη, Γρεβενά, Ορεστιάδα, Αλεξανδρούπολη, Φερές, Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, Σπάρτη, Λάρισα, Σάμο, Τρίκαλα, Κομοτηνή και Ξανθή, διαπιστώθηκε η μη έκδοση 45.200 αποδείξεων και τιμολογίων, με αποκρυβείσα ύλη 3,2 εκατομμυρίων ευρώ και συνολικά πρόστιμα 414.000 ευρώ.

Μάλιστα, σε 42 περιπτώσεις επιβλήθηκε 48ωρο λουκέτο. Αυτές είναι:

8 ΚΥΔ στο Ηράκλειο

7 κέντρα στο Κιλκίς

4 κέντρα στη Λάρισα

Από 2 ΚΥΔ σε Τρίκαλα, Κεφαλλονιά, Γρεβενά, Θεσσαλονίκη και Δράμα

Από 1 ΚΥΔ σε Σάμο, Σπάρτη, Ζάκυνθο, Άργος, Αγρίνιο, Έδεσσα, Ξάνθη, Σέρρες, Κομοτηνή, Φλώρινα, Κοζάνη, Χαλκιδική και Κατερίνη.

Σημειώνεται πως ο ΟΠΕΚΕΠΕ πιστοποιεί κάθε χρόνο φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου), αγροτικούς συνεταιρισμούς, ενώσεις συνεταρισμών και ομάδες παραγωγών ως Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ), για να βοηθήσουν τους αγρότες να συμπληρώσουν και να υποβάλουν την ενιαία αίτηση στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ).

Η αίτηση και ο φάκελος υποψηφιότητας υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Η υποβολή της αίτησης του παραγωγού πραγματοποιείται μέσω ενός ΚΥΔ της επιλογής του, το οποίο έχει πιστοποιηθεί για την περιφερειακή ενότητα στην οποία ανήκει η έδρα της αγροτικής του εκμετάλλευσης του παραγωγού.