Γκεοργκίεβα: Η αγορά ιδιωτικών πιστώσεων με κρατά ξύπνια τη νύχτα

Την αποκάλυψη ότι το ενδεχόμενο να ξεσπάσει μία κρίση στην αγορά ιδιωτικών πιστώσεων την κρατά μερικές φορές ξύπνια τη νύχτα, έκανε η Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα.

Η επικεφαλής του ΔΝΤ, ρωτήθηκε σε συνέντευξη Τύπου για το εάν ανησυχεί για την υγεία των αγορών ιδιωτικών πιστώσεων, μετά την κατάρρευση του αμερικανικού προμηθευτή ανταλλακτικών αυτοκινήτων First Brands και της αντιπροσωπείας αυτοκινήτων Tricolor τις τελευταίες εβδομάδες, οι οποίες μάλιστα ώθησαν τον CEO της JP Morgan, Τζέιμι Ντάιμον, να προειδοποιήσει ότι περισσότερες «κατσαρίδες» θα μπορούσαν να αναδυθούν από τον ιδιωτικό πιστωτικό τομέα.

Η Γκεοργκίεβα απάντησε ότι το ΔΝΤ «ανησυχεί», κάτι που κατέστησε σαφές στην έκθεση για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα που εξέδωσε αυτή την εβδομάδα. Τόνισε ότι έχει υπάρξει μια «πολύ σημαντική μετατόπιση της χρηματοδότησης» από τον τραπεζικό τομέα προς τα μη τραπεζικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, σε σημείο που περισσότερο από το ήμισυ της χρηματοδότησης βρίσκεται πλέον εκεί, αναφέρει ο Guardian.

Αυτά τα μη τραπεζικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα δεν απολαμβάνουν το ίδιο επίπεδο κανονιστικής εποπτείας με τις τράπεζες, δημιουργώντας τον κίνδυνο να βρεθούν σε «δύσκολη θέση» εάν ο τομέας αναπτυχθεί σημαντικά, επισήμανε.

Η κλίμακα οποιουδήποτε προβλήματος εξαρτάται από δύο πράγματα, ανέφερε: την απόδοση της πραγματικής οικονομίας και το μέγεθος των μη τραπεζικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που βρίσκονται σε δύσκολη θέση.

«Γι' αυτό ζητούμε μεγαλύτερη προσοχή στα μη τραπεζικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Θέτουμε το ερώτημα, τι πρέπει να γίνει για να υπάρχει περισσότερη εποπτεία και καλύτερη εικόνα για το τι συμβαίνει εκεί. Θέτετε το ερώτημα που με κρατάει ξύπνια κάθε τόσο τα βράδια» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Γκεοργκίεβα επιμένει, ωστόσο, ότι ο κόσμος δεν βρίσκεται στην κατάσταση που αντιμετώπισε στην αρχή της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης - υπάρχουν καλύτερα πλαίσια πολιτικής σε όλο τον κόσμο και οι συστημικά σημαντικές οικονομίες έχουν συσσωρεύσει τεράστια αποθέματα για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα.

Ωστόσο, προειδοποιεί ότι οι χώρες έχουν εξαντλήσει τα δημοσιονομικά τους αποθέματα, ενώ οι κεντρικές τράπεζες εξακολουθούν να μάχονται με τον πληθωρισμό.

Πρόσθεσε ωστόσο, ότι δεν υπάρχουν πολλές «κατσαρίδες» που κυκλοφορούν ακόμα, μία ευθεία απάντηση στον ισχυρισμό του Τζέιμι Ντάιμον.

«Οι υπερβολικές αποτιμήσεις είναι μια πραγματικότητα. Η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει δημιουργήσει αυτόν τον ενθουσιασμό. Αν αυτό το στοίχημα αποδώσει, βρισκόμαστε σε πολύ καλή θέση, αλλά τι γίνεται αν δεν αποδώσει ή αν δεν αποδώσει αρκετά γρήγορα; Έχετε δίκιο που μας θέτετε αυτό το ερώτημα. Μπορώ να σας πω ότι παρακολουθούμε πολύ προσεκτικά τις εξελίξεις. Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν τόσες πολλές κατσαρίδες».