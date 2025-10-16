Εκπτωτικά «κουπόνια» έως 800 ευρώ για παιδικές θεραπείες - Οι δικαιούχοι και η διαδικασία

Το Πιλοτικό Πρόγραμμα Πρώιμης Οικογενειοκεντρικής Παιδικής Παρέμβασης (ΠΠΠ) απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας έως 6 ετών, με αναπηρία ή αναπτυξιακές διαταραχές και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Ανοίγει η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για το εκπτωτικό «κουπόνι» έως 800 ευρώ το μήνα, το οποίο θα χρηματοδοτεί συνεδρίες πρώιμης παιδικής παρέμβασης, προσφέροντας στα παιδιά ειδικές θεραπείες όπως λογοθεραπεία, εργοθεραπεία και φυσικοθεραπεία.

Το πρόγραμμα εντάσσεται στο πιλοτικό σχέδιο Πρώιμης Οικογενειοκεντρικής Παιδικής Παρέμβασης (ΠΠΠ) του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και έχει συνολικό προϋπολογισμό 12 εκατομμυρίων ευρώ, καλύπτοντας τουλάχιστον 2.500 παιδιά σε όλη τη χώρα, και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Το voucher για κάθε ωφελούμενο παιδί ανέρχεται σε:

800 ευρώ ανά μήνα για κατ’ ελάχιστον 20 συνεδρίες,

600 ευρώ ανά μήνα για κατ’ ελάχιστον 15 συνεδρίες

400 ευρώ ανά μήνα για κατ’ ελάχιστον 10 συνεδρίες.

Στο «πακέτο» της νέας δράσης περιλαμβάνονται επίσης εκπαίδευση στη νοηματική γλώσσα, υποστηρικτική τεχνολογία, κινητικότητα και προσαρμογή του παιδιού στο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, η δράση έχει ως στόχο να στηρίξει οικογένειες παιδιών που χρειάζονται έγκαιρη παρέμβαση, προσφέροντας όχι μόνο οικονομική ανακούφιση, αλλά και πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας θεραπευτικές υπηρεσίες, με έμφαση στη συμμετοχή και εκπαίδευση των ίδιων των γονέων.

Δικαιούχοι

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν γονείς παιδιών ηλικίας 0–6 ετών που έχουν αναπηρία ή αναπτυξιακή διαταραχή, όπως Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ), νοητική αναπηρία, γενετικά σύνδρομα, κινητικές ή αισθητηριακές δυσκολίες, διαταραχές λόγου και ομιλίας, ή βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης αναπτυξιακών δυσκολιών, βάσει ιατρικής ή ψυχοκοινωνικής αξιολόγησης.

Διαδικασία

Η πρώτη φάση αφορά την εγγραφή Παρόχων στο Μητρώο Παρόχων ΠΠΠ μέσω της ιστοσελίδας www.proimi.eetaa.gr (Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Ανάπτυξης) από τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου έως τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2025.

Οι Πάροχοι, των οποίων τα στελέχη θα λάβουν σχετική εκπαίδευση, θα ενταχθούν οριστικά στο Μητρώο Παρόχων Υπηρεσιών Πρώιμης Παιδικής Παρέμβασης, προκειμένου να παρέχουν στους ωφελούμενους υπηρεσίες μέσω voucher.

Οι γονείς θα μπορούν να εξαργυρώνουν το voucher σε πιστοποιημένους μη κερδοσκοπικούς φορείς, Δημοτικές Δομές, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας, Μονάδες Ψυχικής Υγείας και Κέντρα Ειδικών Θεραπειών.

Η υποβολή αιτήσεων από τους γονείς θα ξεκινήσει στις αρχές Νοεμβρίου 2025, κατόπιν σχετικής Πρόσκλησης, με τα αποτελέσματα να ανακοινώνονται ως το τέλος του έτους, ύστερα από αξιολόγηση και μοριοδότηση των αιτήσεων από την ΕΕΤΑΑ.