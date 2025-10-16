Ειδήσεις | Διεθνή

Το Ισραήλ επέστρεψε τις σορούς ακόμη 30 Παλαιστινίων στη Γάζα

Στο πλαίσιο συμφωνίας εκεχειρίας, στην οποία μεσολάβησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, το Ισραήλ πρέπει να παραδώσει τις σορούς 15 Παλαιστινίων για κάθε νεκρό όμηρο που επιστρέφει.

Το Ισραήλ επέστρεψε σήμερα τις σορούς 30 Παλαιστινίων στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, ανεβάζοντας σε 120 τον συνολικό αριθμό των νεκρών που έχουν επιστραφεί, όπως δήλωσαν σήμερα το υπουργείο Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς στη Γάζα και το νοσοκομείο Νάσερ στη Χαν Γιούνις.

Στο πλαίσιο συμφωνίας εκεχειρίας, στην οποία μεσολάβησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, το Ισραήλ πρέπει να παραδώσει τις σορούς 15 Παλαιστινίων για κάθε νεκρό όμηρο που επιστρέφει. Χθες βράδυ, η Χαμάς παρέδωσε δύο ακόμα σορούς στο Ισραήλ και δήλωσε ότι έχει ανακτήσει όλα τα λείψανα ομήρων στα οποία είχε πρόσβαση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ
Φωτογραφία: @associatedpress

Γάζα
Ισραήλ
Παλαιστίνη
