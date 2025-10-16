Ένα νησί γεμάτο ζωή: Η Κάσος απέκτησε τον πρώτο της παιδικό σταθμό

Στο νοτιότερο άκρο των Δωδεκανήσων, εκεί όπου η ζωή κυλά με νησιώτικους ρυθμούς, η Κάσος απέκτησε για πρώτη φορά έναν παιδικό σταθμό.

Στο νοτιότερο άκρο των Δωδεκανήσων, εκεί όπου η ζωή κυλά με νησιώτικους ρυθμούς, η Κάσος απέκτησε για πρώτη φορά έναν παιδικό σταθμό. Έναν χώρο γεμάτο φως, χρώματα και παιδικές φωνές, που έρχεται να αλλάξει την καθημερινότητα των οικογενειών του νησιού και να δώσει νέα προοπτική στις νεότερες γενιές. Τα εγκαίνια του πρώτου Δημοτικού Παιδικού Σταθμού πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 5 Οκτωβρίου, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της τοπικής κοινωνίας.

Ο παιδικός σταθμός της Κάσου είναι ο 6ος που παραδίδεται από την Eurolife FFH, μετά από αυτούς σε Πάτμο, Άγραφα, Λειψούς, Καστελόριζο και Χάλκη. Το έργο κατασκευής του παιδικού σταθμού εντάσσεται στο κοινό πρόγραμμα της εταιρείας με τη HOPEgenesis, που στόχο έχει να συμβάλλει μέσα από «χειροπιαστές» ενέργειες στην ανατροπή του αρνητικού δημογραφικού ισοζυγίου της χώρας μας. Η Eurolife FFH, μέλος της οικογένειας της Fairfax Financial Holdings Ltd., έχει «υιοθετήσει» 12 απομακρυσμένες περιοχές της χώρας μας - Πάτμο, Άγραφα, Καστελόριζο, Ανάφη, Άνω Κουφονήσι, Νίσυρο, Χάλκη, Κάσο, Τήλο, Λειψούς, Σίκινο και Οινούσσες – και μέσω της HOPEgenesis προσφέρει ολοκληρωμένη υποστήριξη και ιατρική φροντίδα σε γυναίκες που ζουν στα μέρη αυτά και επιθυμούν να δημιουργήσουν οικογένεια. Παράλληλα, έχει αναλάβει τη μακροχρόνια δέσμευση να δημιουργήσει από έναν παιδικό σταθμό – τον πρώτο σε κάθε σημείο – και στις 12 υιοθετημένες περιοχές.

Μέχρι στιγμής μέσα από το πρόγραμμα, που ξεκίνησε το 2019, έχουν γεννηθεί 246 παιδιά, ενώ 28 ακόμη αναμένονται. Συνολικά έχουν ωφεληθεί 270 οικογένειες, οι οποίες απέκτησαν πρόσβαση σε ιατρική φροντίδα, ψυχολογική υποστήριξη αλλά και σε δομές προσχολικής εκπαίδευσης, με την πρωτοβουλία να τους προσφέρει ουσιαστική ενίσχυση προκειμένου να μείνουν στον τόπο τους και να κάνουν παιδιά.

Μέχρι σήμερα, οι οικογένειες της Κάσου δεν διέθεταν καμία δομή προσχολικής εκπαίδευσης. Με τη λειτουργία του νέου σταθμού, τα παιδιά αποκτούν έναν ασφαλή και δημιουργικό χώρο για να κοινωνικοποιηθούν, να μάθουν και να αναπτυχθούν, ενώ οι γονείς έχουν πλέον τη δυνατότητα να μεγαλώσουν τα παιδιά τους στον τόπο τους, χωρίς να αναγκάζονται να φύγουν. Με τον 6ο παιδικό σταθμό να παραδίδεται στην Κάσο, το πλάνο υλοποίησης συνολικά 12 σταθμών, στο πλαίσιο της συνεργασίας Eurolife FFH και HOPEgenesis, έχει και επισήμως, πλέον, διανύσει με επιτυχία το μισό της διαδρομής του, και προχωρά το ίδιο δυναμικά, με τις εργασίες για την κατασκευή και των υπόλοιπων 6 σταθμών να βρίσκονται σε εξέλιξη.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των δύο φορέων, ο Δήμαρχος της Κάσου, ωφελούμενες οικογένειες του προγράμματος και πλήθος κατοίκων του νησιού, ενώ τα εγκαίνια τίμησε με την παρουσία της η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, κα Δόμνα Μιχαηλίδου, η οποία ανέφερε σχετικά: «Δράσεις όπως η σημερινή αποδεικνύουν την αξία της συνεργασίας μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Eurolife FFH και την HOPEgenesis, που με συνέπεια και ευαισθησία στηρίζουν την ελληνική οικογένεια με τις δράσεις τους. Μέσα από τέτοιες συνέργειες, αλλά και τις στοχευμένες πολιτικές μας, ενισχύουμε την εγκατάσταση και την παραμονή οικογενειών στις ακριτικές περιοχές μας. Γιατί η Ελλάδα της κοινωνικής συνοχής και της οικογένειας είναι αυτή που είναι παρούσα σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας».

Ο Δήμαρχος Ηρωικής Νήσου Κάσου, Μιχάλης Ερωτόκριτος δήλωσε: « Ευχαριστούμε από τα βάθη της καρδιάς μας την Eurolife FFH και την HOPEgenesis για την κατασκευή του πρώτου δημοτικού παιδικού σταθμού στο νησί μας. Ο παιδικός σταθμός θα δώσει μια μεγάλη ανάσα στις οικογένειες του νησιού. Θα στηρίξει τους νέους γονείς, θα δημιουργήσει ένα ασφαλές και σύγχρονο περιβάλλον φροντίδας και αγωγής.»

Ο Πρόεδρος και Ιδρυτής της HOPEgenesis, Στέφανος Χανδακάς, σημείωσε: «Η σημερινή μέρα είναι ιδιαίτερη όχι μόνο για την Κάσο, αλλά και για όλους εμάς στην HOPEgenesis, καθώς βλέπουμε ένα ακόμη κομμάτι του οράματός μας να γίνεται πράξη. Ο πρώτος παιδικός σταθμός στο νησί είναι ένα ζωντανό παράδειγμα ελπίδας.»

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Eurolife FFH, Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου, είπε σχετικά: «Η δημιουργία αυτού του παιδικού σταθμού στην Κάσο είναι μια πράξη ουσίας για το νησί, για τις οικογένειες που ζουν εδώ, για τα παιδιά που θα μεγαλώσουν με ασφάλεια, φροντίδα και προοπτική. Για εμάς στην Eurolife FFH, αξία έχει να βρισκόμαστε δίπλα στους ανθρώπους, να τους προσφέρουμε τη σιγουριά που χρειάζονται για να κάνουν το επόμενο βήμα στη ζωή τους, αλλά και τη δυνατότητα να ονειρεύονται.»

Ο παιδικός σταθμός που εγκαινιάστηκε δεν είναι απλώς μια νέα δομή — είναι ένα σημείο αναφοράς για το πώς η ζωή μπορεί να ξαναγεννηθεί σε κάθε άκρη της Ελλάδας όταν υπάρχουν πίστη, συνέργεια και φροντίδα. Για τα παιδιά του νησιού, κάθε νέο πρωινό ξεκινά με παιχνίδι και χαμόγελο. Και για τους κατοίκους της Κάσου, κάθε γέλιο παιδιού είναι μια υπενθύμιση ότι η ζωή εδώ συνεχίζεται — πιο δυνατή από ποτέ.

