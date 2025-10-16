Σε εξέλιξη η τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ - Πούτιν

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι την Παρασκευή στον Λευκό Οίκο.

Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα η τηλεφωνική συνομιλία ανάμεσα στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Συνομιλώ τώρα με τον Πούτιν. Γίνεται μακρά συζήτηση και θα ενημερώσω για το περιεχόμενο της, όπως επίσης και ο Πούτιν, μετά την ολοκλήρωση της» έγραψε ο πρόεδρος Τραμπ στο Truth Social.

Η επικοινωνία αυτή λαμβάνει χώρα μία ημέρα πριν από τη συνάντηση του Τραμπ με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σύμφωνα με το Axios.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι την Παρασκευή στον Λευκό Οίκο, με το επίκεντρο των συνομιλιών να είναι η προμήθεια οπλικών συστημάτων στην Ουκρανία, κυρίως το ενδεχόμενο αποστολής πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς Tomahawk από τις ΗΠΑ, που θα μπορούσαν να αλλάξουν τις ισορροπίες του πολέμου.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ επιβεβαίωσε ότι η συνομιλία Πούτιν-Τραμπ είναι σε εξέλιξη, μετέδωσε το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο RIA.