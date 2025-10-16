Το πτωτικό σερί συνεχίστηκε για τέταρτη ημέρα στη Λεωφόρο Αθηνών, εκεί όπου ο Γενικός Δείκτης βρέθηκε να «χάνει» ακόμα και τις 2.000 μονάδες, για πρώτη φορά από τις αρχές Σεπτεμβρίου.

Το πτωτικό σερί συνεχίστηκε για τέταρτη ημέρα στη Λεωφόρο Αθηνών, εκεί όπου ο Γενικός Δείκτης βρέθηκε την Πέμπτη να υποχωρεί κάτω ακόμα και από τις 2.000 μονάδες, για πρώτη φορά από τις αρχές Σεπτεμβρίου.

Σε αντίθεση με τις αμέσως προηγούμενες συνεδριάσεις, στο επίκεντρο των πιέσεων βρέθηκαν σήμερα οι μετοχές των τραπεζών, με τον ΔΤΡ να υποχωρεί ενδοσυνεδριακά σε ποσοστό έως και άνω του 3,5%.

Οι διαθέσεις των πωλητών φάνηκαν από νωρίς, πιέζοντας σταδιακά τον Γενικό Δείκτη έως το χαμηλό ημέρας των 1.995,41 μονάδων. Εκεί ενεργοποιήθηκαν κάποια αγοραστικά αντανακλαστικά, που οδήγησαν τον ΓΔ προς τις 2.030 μονάδες, κινήσεις ωστόσο που δεν κατάφεραν να αντισταθμίσουν τις ευρύτερες πιέσεις.

Οι συναλλαγές ολοκληρώθηκαν τελικά για τον Γενικό Δείκτη στο -1,57% και τις 2.013,76 μονάδες, ενώ αθροιστικά στη διάρκεια αυτού του τετραήμερου πτωτικού σερί ο ΓΔ έχει χάσει το 4,57% της αξίας του. Για τον τραπεζικό δείκτη, με το σύνολο των μετοχών του στο «κόκκινο», η συνεδρίαση έκλεισε με πτώση 2,41% στις 2.338,75 μονάδες. Αθροιστικά στο τετραήμερο ο δείκτης «μετράει» απώλειες 5,09%.

Σε επίπεδο ημερήσιας ποσοστιαίας μεταβολής, τόσο για τον ΓΔ όσο και για τον ΔΤΡ, η σημερινή συνεδρίαση ήταν η χειρότερη από τις 26 Αυγούστου, όταν οι δύο δείκτες είχαν καταγράψει απώλειες 1,87% και 2,67% αντίστοιχα.

Ενδεικτικό της έντασης στο ταμπλό, το γεγονός ότι ο συνολικός τζίρος στις 15:30 είχε ήδη ξεπεράσει τα 200 εκατ. ευρώ, ενώ στο κλείσιμο της συνεδρίασης έφτασε τα 320,7 εκατ. ευρώ. Εξ αυτών, μόλις €34,16 εκατ. αφορούσαν προσυμφωνημένες συναλλαγές (εκ των οποίων 12,72 εκατ. ευρώ σε ένα πακέτο 3,62 εκατ. μετοχών της Alpha Bank).

Σε τεχνικό επίπεδο η επιδείνωση είναι σαφής, με αυξημένους όγκους, το MACD σε πτωτική κλίση και τον RSI οριακά εντός της ζώνης στήριξης. Η εικόνα του τετραημέρου υποδηλώνει μια συστηματικότητα σε επίπεδο πωλήσεων, με πιέσεις που διαχέονται και εκτός της υψηλής κεφαλαιοποίησης και, ενόψει και της αυριανής λήξης παραγώγων, το πιθανότερο είναι ότι σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα η νευρικότητα στο ταμπλό και η αυξημένη μεταβλητότητα θα διατηρηθεί.

Η τελική εικόνα στο σύνολο του ταμπλό αρκετά εύγλωττη, με μόλις 22 μετοχές να κλείνουν σε θετικό έδαφος έναντι 96 σε αρνητικό, και την αναλογία ανοδικών/καθοδικών στο 1:4,4.

Στο «κόκκινο» μεγάλη και μεσαία κεφαλαιοποίηση

Αναλυτικά από τη σύνθεση του FTSE Large Cap, η Cenergy κινήθηκε κόντρα στο ρεύμα, κλείνοντας ενισχυμένη 1,37% στα €13,32, όπως και οι ΔΕΗ και Coca-Cola HBC που έκλεισαν με άνοδο 0,91% και 0,71% αντίστοιχα. Σε οριακά θετικό έδαφος ακολούθησαν οι τίτλοι των Metlen (+0,28%), Τιτάν (+0,27%) και ΟΤΕ (+0,13%).

Στον αντίποδα βρέθηκαν οι τίτλοι των ΟΠΑΠ και Eurobank υποχωρώντας στα €17,68 και €3,50 αντίστοιχα, και ακολούθησαν οι μετοχές των Τρ. Κύπρου (-2,74%), ΕΤΕ (-2,64%) και Lamda Development (-2,38%). Σε απώλειες άνω του 2% υποχρεώθηκαν επίσης οι Aegean, Jumbo και Alpha Bank κλείνοντας στα €13,38, €27,14 και €3,48 αντίστοιχα.

Έντεκα ακόμα μετοχές του δείκτη έκλεισαν με αρνητικό πρόσημο, μεταξύ των οποίων οι Motor Oil (-1,76%), ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-1,37%), ElvalHalcor (-1,34%), Σαράντης (-1,34%), Τρ. Πειραιώς (-1,24%) και ΔΑΑ (-0,59%).

Παρόμοια εικόνα και στον FTSE Mid Cap με τον τίτλο της ΚΡΙ-ΚΡΙ να είναι ο μοναδικός με θετικό κλείσιμο (+0,33% στα €18,06), τις Ideal και Autohellas αμετάβλητες στα €5,79 και €11,40 αντίστοιχα, ενώ στον αντίποδα βρέθηκαν οι Άβαξ (-3,48%), Quest (-2,90%) και ΕΧΑΕ (-2,42%).