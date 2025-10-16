Οι πιο ακριβοπληρωμένοι ποδοσφαιριστές του 2025 - Εκτός Ευρώπης το Τοπ 3

Έσοδα σχεδόν 1 δισ. ευρώ. Δύο τριάδες (επιθετική τριπλέτα της Ρεάλ Μαδρίτης και άσσοι στη Σαουδική Αραβία) στη λίστα. Η κατάταξη του Forbes.

Μετά την μοναδική κορυφή ως ο πρώτος δισεκατομμυριούχος ποδοσφαιριστής, ο Κριστιάνο Ρονάλντο συνεχίζει να μεγαλώνει τον μύθο του, κατακτώντας το «χρυσό» του Forbes με τους πιο ακριβοπληρωμένους αθλητές που κλωτσάνε την στρογγυλή θέα, για έκτη φορά την τελευταία δεκαετία. Ο CR7 ηγείται μίας ελίτ 10 ποδοσφαιριστών που συνολικά θα βγάλουν αθροιστικά 945 εκατ. δολάρια την τρέχουσα σεζόν.

Ο 40χρονος επιθετικός βαδίζει προς τη δύση της καριέρας του, όμως εξακολουθεί να κάνει θαύματα στο γρασίδι, με τον χρόνο της απόσυρσής του από την ενεργό δράση να παραμένει ασαφές. «Νομίζω ότι εξακολουθώ να κάνω καλά πράγματα πράγματα στο γήπεδο. Βοηθάω τον σύλλογό μου και την εθνική ομάδα. Γιατί να μην συνεχίσω;» διερωτήθηκε ο Πορτογάλος σούπερσταρ.

Στο ενδιάμεσο, φυσικά, τα χρήματα δεν βλάπτουν. Το Forbes εκτιμά ότι ο Ρονάλντο θα κερδίσει συνολικά 280 εκατ. δολάρια, με 230 εκατ. δολάρια να προέρχονται άμεσα και εμμέσως από το φαραωνικό του συμβόλαιο στην Αλ Νασρ το 2025-26, με το ποσό να περιλαμβάνει ταυτόχρονα άλλα 50 εκατ. δολάρια σε οικονομικά κίνητρα από εμπορικά deals εκτός του αγωνιστικού χώρου, με συνεργάτες όπως οι Nike, Binance και Herbalife.

Οι υψηλές απολαβές του Κριστιάνο του δίνουν απόσταση ασφαλείας από τον «αιώνιο» αντίπαλό του, Λίο Μέσι της Ίντερ Μαϊάμι, ο οποίος κατατάσσεται στη 2η θέση μεταξύ των πιο ακριβοπληρωμένων με 130 εκατ. δολάρια σε προβλεπόμενα συνολικά έσοδα. Στο τοπ 10 συγκαταλέγονται και άλλοι αστέρες, όπως ο Γάλλος στράικερ Καρίμ Μπενζεμά, ο Egyptian King της Λίβερπουλ, Μοχάμεντ Σαλάχ και ο μεγάλος σκόρερ της Σίτι, Έρλινγκ Χαάλαντ.

Ωστόσο, η πρώτη δεκάδα έχει δει συνολικά τον πλούτο της να μειώνεται σχεδόν κατά 4% από το 2024-25 - σε μεγάλο βαθμό επειδή ο Νεϊμάρ που ήταν «χάλκινος» στην περσινή λίστα και ένας από τους πιο ακριβοπληρωμένους παίκτες στην ιστορία του ποδοσφαίρου, πλέον να έχει βγει εντελώς εκτός κατάταξης. Την περασμένη σεζόν, ο Βραζιλιάνος μάγος εισέπραξε 110 εκατ. δολάρια, με 80 εκατ. δολάρια να προέρχονται από το συμβόλαιό του με την ομάδα της Σαουδικής Αραβίας, Αλ Χιλάλ.

Ωστόσο, με την επιστροφή του στην ομάδα της καρδιάς του, τη Σάντος, ο φανταζί αλλά «γυάλινος» άσσος αναγκάστηκε να δεχτεί σημαντική μείωση μισθού. Ακόμα και μετά την υπογραφή νέου συμβολαίου τον Ιούνιο, το οποίο φέρεται να του δίνει την επιλογή να παραμείνει μέχρι το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, το Forbes εκτιμά ότι θα εισπράξει συνολικά μόνο 38 εκατ. δολάρια αυτή τη σεζόν - η πλειοψηφία των οποίων προέρχεται από το γήπεδο.

Mάλιστα, τρεις συμπαίκτες στη Ρεάλ Μαδρίτης είναι στη χρυσή δεκάδα: ο αριστερός επιθετικός της «Βασίλισσας», Κιλιάν Μπαπέ, ο «Βίνι» επιστρέφει στη λίστα στην 6η θέση, ενώ το παρών δίνει και ο μόλις 22χρονος Τζουντ Μπέλινγκχαμ, (#9 φέτος). Παράλληλα, ιστορία έγραψε το παιδί - θαύμα της Μπαρτσελόνα, Λαμίν Γιαμάλ, ως ο νεότερος ποδοσφαιριστής που στα 18 του που μπήκε στην σχετική λίστα του Forbes που μετρά 22 χρόνια ζωής.

Οι 10 πιο ακριβοπληρωμένοι ποδοσφαιριστές του 2025