Τσιάρας: Ουδέποτε υπέβαλα την παραίτησή μου

«Δεν λιγοψύχησα ποτέ μπροστά στις μεγάλες μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη ο τόπος και φυσικά ουδέποτε υπέβαλα την παραίτησή μου» τόνισε ο ΥπΑΑΤ.

Σε κατηγορηματική διάψευση δημοσιευμάτων που τον ήθελαν να παραιτείται από Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προχώρησε ο Κώστας Τσιάρας, τονίζοντας πως «δεν λιγοψύχησα ποτέ μπροστά στις μεγάλες μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη ο τόπος».

«Με επικεφαλής τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, δίνουμε ως κυβέρνηση, μια μάχη διαρκή και θα συνεχίσουμε να τη δίνουμε με όλες μας τις δυνάμεις, για τον εκσυγχρονισμό του πρωτογενή τομέα και την αποκατάσταση της διαφάνειας στο σύστημα πληρωμών» πρόσθεσε.

«Η αξιοπιστία αυτών των σεναρίων που διακινούνται χαρακτηρίζουν αποκλειστικά τους εμπνευστές τους και όσους πρόθυμα τα υπηρετούν» κατέληξε.

Κώστας Τσιάρας
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ)
Αγροδιατροφή
Αγρότες
Αγροτική Οικονομία
Παραίτηση
ΟΠΕΚΕΠΕ
