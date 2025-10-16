Η νέα ΚΥΑ θα εφαρμοστεί από 01/01/2026.

Αυξήσεις έως 1.036% στις αποδοχές των φαντάρων προβλέπει η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια και του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Αθανάσιου Πετραλιά. Ειδικότερα, οι οπλίτες θητείας που σήμερα παίρνουν λιγότερα από 9 ευρώ μηνιαίως θα δουν σημαντικές αυξήσεις καθώς θα λάβουν 100 ευρώ τον μήνα για υπηρεσία στην παραμεθόριο (άλμα 1.036%) και 50 ευρώ (άνοδος 468%) για την ενδοχώρα.

Η νέα ΚΥΑ (δείτε ΕΔΩ) που δημοσιεύθηκε στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β’ 5516/15-10-2025) και θα εφαρμοστεί από 01/01/2026 προβλέπει πως αυξάνονται οι μηνιαίες αποδοχές των οπλιτών στρατεύσιμης και εφεδρικής στρατιωτικής υποχρέωσης των Ενόπλων Δυνάμεων. Το συνολικό ετήσιο ποσό των επιπλέον αποδοχών που θα λαμβάνουν οι στρατεύσιμοι ανέρχεται σε 24 εκατ. ευρώ και θα καλυφθεί από εξοικονόμηση πόρων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Η νέα ΚΥΑ συνοπτικά περιλαμβάνει:

Σημαντική αύξηση αποδοχών σε όλες τις κατηγορίες οπλιτών

Διαφοροποίηση των αποδοχών των οπλιτών που υπηρετούν τη θητεία τους στην παραμεθόριο, έναντι αυτών που υπηρετούν στην ενδοχώρα

Νέα κατηγοριοποίηση των στρατευσίμων ως προς τις αποδοχές τους, με κατάργηση/συγχώνευση συγκεκριμένων κατηγοριών

Συγκεκριμένα: