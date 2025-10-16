Αυτή η AI μετοχή έχει εκτοξευθεί 1.600% σε τρία χρόνια - Η Deutsche Bank προβλέπει και συνέχεια

H μετοχή της Vertiv Holdings Co ανεβαίνει τα σκαλιά των κερδών με μεγάλη ταχύτητα, συγκεκριμένα περισσότερο από 1.600% τα τελευταία τρία χρόνια. Και, όχι μόνο αυτό, αλλά η Deutsche Bank αναφέρει ότι έχει κι άλλα περιθώρια ανόδου.

Η τεχνητή νοημοσύνη οδηγεί από τα τέλη της προηγούμενης χρονιάς τα κέρδη στην Wall Street, με το ράλι των μετοχών του κλάδου να αποτελεί παράλληλα και μεγάλο θέμα συζήτησης για το εάν αποτελεί μία «φούσκα» που εάν σκάσει θα συμπαρασύρει την αγορά σε μία μεγάλη καθοδική περιπέτεια...

Προς το παρόν η μετοχή της Vertiv Holdings Co, δεν ανησυχεί γι' αυτό το θέμα και συνεχίζει να ανεβαίνει τα σκαλιά των κερδών με μεγάλη ταχύτητα, συγκεκριμένα περισσότερο από 1.600% τα τελευταία τρία χρόνια. Και, όχι μόνο αυτό, αλλά η Deutsche Bank βάζει την σφραγίδα της για την προοπτική της μετοχής, αναφέροντας ότι έχει κι άλλα περιθώρια ανόδου...

Ο αμερικανικός πολυεθνικός πάροχος υποδομών και υπηρεσιών για data center και δίκτυα επικοινωνιών, προμηθεύει ηλεκτρικό και μηχανολογικό εξοπλισμό που τοποθετείται σε κέντρα δεδομένων και η Νικόλ ΝτεΜπλάσε της Deutsche Bank τονίζει ότι αναμένεται να επωφεληθεί από περίπου 7 τρισεκατομμύρια δολάρια σε συνολικές επενδύσεις σε υποδομές κέντρων δεδομένων που θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν από το 2025 έως το 2030, ένας αριθμός που προέρχεται από εκτιμήσεις της McKinsey.

Γι' αυτό το λόγο, η ΝτεΜπλάσε αύξησε την τιμή-στόχο της για τη μετοχή στα 216 δολάρια από τα 168 δολάρια, με τον νέο στόχο να υποδηλώνει ανοδική πορεία 20%. Εφαρμόζοντας όμως πιο αισιόδοξες υποθέσεις, θα μπορούσε να δει τη μετοχή να φτάνει τα 230 δολάρια, ή 27% πάνω από τα τρέχοντα επίπεδα.

Η εταιρεία παρέχει τεχνολογίες «υγρής ψύξης απευθείας από το τσιπ» και αυτή η αγορά θα μπορούσε να αναπτυχθεί ακόμη πιο γρήγορα από ό,τι για τον εξοπλισμό της γενικής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς η βάση εσόδων είναι πλέον αμελητέα. Προηγουμένως, «τα παραδοσιακά κέντρα δεδομένων δεν απαιτούσαν γενικά υποδομές υγρής ψύξης», δήλωσε η ΝτεΜπλάσε. Ωστόσο η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι πολύ ενεργοβόρα και απαιτεί συστήματα ψύξης για να μεγιστοποιήσει την απόδοση.

Ωστόσο η αυξανόμενη συζήτηση γύρω από τις επενδύσεις σε κέντρα δεδομένων κάνει τώρα την DeBlase να αναρωτιέται: «Είναι η ανοδική τάση αρκετά αισιόδοξη;» Σημείωσε μεγάλες πρόσφατες συμφωνίες, όπως αυτή μεταξύ της OpenAI και της Broadcom. και εκείνη μεταξύ της OpenAI και της Advanced Micro Devices, με αυτές τις δύο να είναι μόνο μερικές από τις πρόσφατα ανακοινωθείσες συμφωνίες.

«Ενώ είναι αδύνατο να γνωρίζουμε σε ποιο βαθμό έργα αυτού του μεγέθους είχαν ήδη ενσωματωθεί σε προβλέψεις χωρητικότητας κέντρων δεδομένων τρίτων, φαίνεται δίκαιο να πούμε ότι εάν συνεχιστούν οι ανακοινώσεις σημαντικών έργων, η ανοδική τάση γίνεται ολοένα και πιο πιθανή - και η ανοδική τάση μπορεί να μην είναι καν αρκετά αισιόδοξη», επισημαίνει χαρακτηριστικά.