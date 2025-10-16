ΙΚΕΑ: Αυξάνει την παραγωγή στις ΗΠΑ λόγω των υψηλών δασμών στους κατασκευαστές επίπλων

Οι πιέσεις από τους δασμούς που εφάρμοσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε έπιπλα και ντουλάπια κουζίνας, αναγκάζει την Ikea, τον μεγαλύτερο λιανοπωλητή επίπλων σπιτιού στον κόσμο, να αυξήσει την ποσότητα των προϊόντων που παράγει στις ΗΠΑ.

Οι πιέσεις από τους δασμούς που εφάρμοσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε έπιπλα και ντουλάπια κουζίνας, αναγκάζει την Ikea, τον μεγαλύτερο λιανοπωλητή επίπλων σπιτιού στον κόσμο, να αυξήσει την ποσότητα των προϊόντων που παράγει στις ΗΠΑ.

Ο κολοσσός του λιανεμπορίου που είχε έσοδα 5,5 δισ. δολ. στις ΗΠΑ πέρυσι, παράγει επί του παρόντος μόνο περίπου το 15% των προϊόντων που πωλεί στις ΗΠΑ εγχώρια. Αυτό συγκρίνεται με το 75% της τοπικής παραγωγής στην Ευρώπη και το 80% στην Ασία, όπως αναφέρουν οι Financial Times.

«Θέλουμε να συνεχίσουμε να επεκτεινόμαστε στις ΗΠΑ και τον Καναδά. Πώς μπορούμε να βελτιστοποιήσουμε ένα καλό σύστημα εφοδιασμού όπου θα διασφαλίζουμε τη σωστή πρόσβαση σε υλικά, σε εξαρτήματα, στην παραγωγή; Αυτή είναι μια πολύ μακροπρόθεσμη δουλειά που κάνουμε», δήλωσε στους Financial Times ο Τζον Έιμπραμσον Ρινγκ, διευθύνων σύμβουλος της Inter Ikea, ιδιοκτήτριας της μάρκας.

Ο Τραμπ επέβαλε δασμούς μεταξύ 10 και 50% στις εισαγωγές ξένων επίπλων και προϊόντων ξύλου αυτή την εβδομάδα. Η Ikea, η οποία ευθύνεται για περίπου το 1% της συνολικής βιομηχανικής παραγωγής, πρόκειται να δεχθεί σημαντικό πλήγμα.

Ο Γέσπερ Μπρόντιν, διευθύνων σύμβουλος της Ingka, η οποία διαχειρίζεται το 90% των 487 καταστημάτων της Ikea, σημείωσε ότι το 2023 ο όμιλος είχε δεσμευτεί να επενδύσει 2,2 δισ. δολάρια τόσο σε νέα καταστήματα όσο και σε εγκαταστάσεις παραγωγής στις ΗΠΑ.

«Θα συνεχίσουμε να αναζητούμε τρόπους για να προσθέσουμε νέα καταστήματα και να επεκτείνουμε την προμήθεια και την εκπλήρωση παραγγελιών στη Βόρεια Αμερική, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ», δήλωσε σε άλλη συνέντευξη.

Ο Ρινγκ δήλωσε ότι επειδή η Ikea εισάγει τα περισσότερα από τα αμερικανικά προϊόντα της από την Ευρώπη, ήταν «προσεκτικά αισιόδοξος» ότι θα εφαρμοστούν οι δασμοί 15% που εφάρμοσαν γενικά οι ΗΠΑ στις εξαγωγές της ΕΕ, αντί των πιο τιμωρητικών δασμών του Τραμπ στα προϊόντα ξύλου.

Οι περισσότεροι ανταγωνιστές της Ikea εισάγουν από την Ασία, η οποία γενικά υπόκειται σε υψηλότερους συντελεστές.

Τα σχόλια των στελεχών σχετικά με τους δασμούς ήρθαν καθώς η Ikea ανέφερε μείωση 1% στα ετήσια έσοδα στα 44,6 δισεκατομμύρια ευρώ για το έτος που έληξε στα τέλη Αυγούστου.

Απέδωσε την πτώση στις μειώσεις τιμών που έκανε το 2024 μετά από μια περίοδο υψηλού πληθωρισμού και ανέφερε ότι τόσο ο όγκος πωλήσεων όσο και οι επισκέψεις πελατών αυξήθηκαν κατά 3% πέρυσι.

Η Ikea επεκτείνεται στην Αμερική, ανοίγοντας σε νέες χώρες όπως η Κόστα Ρίκα και ο Παναμάς, καθώς και ανοίγοντας νέα καταστήματα στις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένου ενός νέου καταστήματος στην περιοχή SoHo του Μανχάταν.