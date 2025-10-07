Κεραμέως: Θα υπερασπιστούμε το νομοσχέδιο μέχρι κεραίας γιατί στηρίζει τους εργαζόμενους

«Η κυβέρνηση κατέθεσε και υποστηρίζει αυτό το νομοσχέδιο μέχρι κεραίας γιατί έχει πολύ σημαντικές ρυθμίσεις υπέρ των εργαζομένων» απάντησε η υπουργός Εργασίας και Απασχόλησης Νίκη Κεραμέως στο αίτημα της αντιπολίτευσης να αποσυρθεί το σχέδιο νόμου «Δίκαιη Εργασία για Όλους: Απλοποίηση της Νομοθεσίας - Στήριξη στον Εργαζόμενο - Προστασία στην Πράξη - Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις», το οποίο συζητείται στην αρμόδια Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων.

Η υπουργός τόνισε ότι «εάν αποσυρθεί το νομοσχέδιο, δεν θα θεσμοθετηθεί για παράδειγμα η δυνατότητα των εργαζομένων γονέων να εργάζονται τέσσερις ημέρες την εβδομάδα όλο τον χρόνο. Η επέκταση του επιδόματος κυοφορίας και λοχίας σε περισσότερες γυναίκες. Για πρώτη φορά το γονικό επίδομα να γίνεται αφορολόγητο και ανεκχώρητο. Να προστατεύονται οι εργαζόμενοι από τυχόν μείωση αποδοχών μετά την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας. Η επέκταση της άδειας μητρότητας και σε ανάδοχες μητέρες. Η δυνατότητα του εργαζόμενου να δηλώνει ο ίδιος αφού το επιθυμεί την οικοθελή αποχώρησή του».

Το νομοσχέδιο αυτό, ανέφερε η κ. Κεραμέως, φέρνει ρυθμίσεις πολύ σημαντικές και για την ευελιξία στην αγορά εργασίας, με μια πολύ μεγάλη απλοποίηση της γραφειοκρατίας (κατάργηση Εντύπων) για πιο εύκολες προσλήψεις που πλέον απαιτείται ένα μόνο έγγραφο.

«Αυτοί είναι μερικοί μόνο ενδεικτικοί λόγοι που «ναι» θα επιμένουμε μέχρι τέλος στην υπεράσπιση αυτού του νομοσχεδίου γιατί συνεχίζουμε και θα συνεχίσουμε να δίνουμε μεγαλύτερα δικαιώματα στους εργαζομένους» πρόσθεσε.

Η κ. Κεραμέως αντέτεινε στα κόμματα της αντιπολίτευσης που ζήτησαν την απόσυρση του νομοσχεδίου να έχουν το θάρρος και να βγουν ευθέως και να πουν στους εργαζομένους ότι «δεν θέλετε αυτές τις θετικές διατάξεις».

Νωρίτερα, την απόσυρση του νομοσχεδίου ζήτησαν με παρεμβάσεις τους επί της διαδικασίας ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και Νέα Αριστερά.

Ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Γαβρήλος, με μορφή δήλωση, τόνισε ότι «είναι γεγονός ότι ο τίτλος του σχεδίου νόμου δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα που βιώνουν οι εργαζόμενοι στη ζωή τους. Συνεπώς, ούτε στήριξη των εργαζομένων δεν υπάρχει από αυτό νομοσχέδιο. Πρόκειται για ένα σχέδιο νόμου που έχει βγάλει το σύνολο του εργατικού κόσμου στους δρόμους. Γι' αυτό καθαρά ζητάμε και εμείς την απόσυρση του νομοσχεδίου», υπενθυμίζοντας ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος έχει πάρει και την πρωτοβουλία ζητώντας από όλες τις δυνάμεις της αντιπολίτευσης για συστράτευση για «απόσυρση του αντεργατικού νομοσχεδίου και την εκκίνηση του διαλόγου από μηδενικής βάσης».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ Νίκος Καραθανασόπουλος από την πλευρά του ζήτησε την απόσυρση του νομοσχεδίου, υποστηρίζοντας ότι «η εργατική τάξη έχει δώσει την απάντησή της, το θεωρεί αιτία πολέμου» και είναι «ένα νομοσχέδιο που έρχεται 139 χρόνια μετά τους αγώνες του Σικάγο των εργαζομένων για 8ωρη εργασία και 8 ώρες ελεύθερο χρόνο». Πρόκειται, είπε ο κ. Καραθανασόπουλος, «για ένα νομοσχέδιο που πραγματικά αποτελεί αιτία πολέμου γιατί δημιουργεί τις συνθήκες κλιμάκωσης της επίθεσης απέναντι στην εργατική τάξη και της μετατροπής της οικονομίας σε οικονομία πολέμου». Είναι ένα νομοσχέδιο, τόνισε ο βουλευτής του ΚΚΕ «εργασιακής σκλαβιάς, ένταση της εκμετάλλευσης και παράγοντας περαιτέρω επιδείνωσης της εργατικής τάξης αλλά και της ίδιας της ζωής της». Εκτίμησε ότι με τις ρυθμίσεις αυτές «θα πολλαπλασιαστούν τα εργατικά εγκλήματα». Ο κ. Καραθανασόπουλος σχολιάζοντας πολιτικά τον τίτλο του σχεδίου νόμου περί «Δίκαιης εργασίας για όλους» είπε ότι αυτό είναι «αίσχος και πρόκληση ταυτόχρονα» και κατέληξε πως «η απαίτηση της εργατικής τάξης που εμείς σήμερα μεταφέρουμε είναι απόσυρση του νομοσχεδίου, γιατί να ξέρετε ότι θα το καταδικάσει η ίδια εργατική τάξη στην ζωή».

Η ειδική αγορήτρια της Νέας Αριστεράς Θεανώ Φωτίου, συντάχθηκε με την απόσυρση του νομοσχεδίου ζητώντας από την υπουργό Εργασίας και Απασχόλησης να εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους εμμένει και δεν το αποσύρει η κυβέρνηση.

Η συζήτηση επί της Αρχής του νομοσχεδίου συνεχίζεται με μια πρώτη εισαγωγική τοποθέτηση της υπουργού Εργασίας και Απασχόλησης Ν. Κεραμέως και τις τοποθετήσεις των εισηγητών και ειδικών αγορητών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ